24.02.2017 18:26:14
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Çeşitli askeri birliklerden gönderilen, zırhlı personel taşıyıcıları ile beton bariyer yüklü araçlardan oluşan konvoy, Suriye sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı.
Kilis'te askeri araç ve beton bariyerlerin yüklendiği tırlar, Suriye sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen, zırhlı personel taşıyıcı ve iş makineleriyle beton bariyer yüklü araçlardan oluşan konvoy, Suriye sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesine getirildi.
Güvenlik önlemleri altında sevk edilen malzemelerin Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.