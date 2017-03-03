03.03.2017 12:27:24

Suriye rejim güçleri Batı Halep'e doğru ilerlemeye çalışıyor

Suriye rejim güçleri ve destekçileri, Halep'in batı kısmına doğru ilerleyerek bölgeyi kontrol altına almak için harekete geçti.

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Suriye rejim güçleri ve destekçileri, Halep'in batı kısmına doğru ilerleyerek bölgeyi kontrol altına almak için harekete geçti.Şii milislerin desteğindeki Suriye rejim güçleri, Halep'in batı kısmına doğru ilerlemeye çalışıyor. Mansura, Cemiyet Zehra da Cebel Maara ve El Cezire'de şiddetli çatışmalar sürüyor. Roketler ve top atışları ile çatışmalar sürüyor.