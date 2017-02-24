24.02.2017 23:25:28

'Suriye muhalefeti, Cenevre’de tek heyetle temsil edilmeli'

Muhaliflerin Yüksek Müzakere Komitesi, Suriye muhalefetinin Cenevre’de tek heyetle temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Suudi Arabistan destekli muhaliflerin oluşturduğu Yüksek Müzakere Komitesi (HNC) üyesi Halid el-Mahamid, "Tek ama birleşik olmayan bir heyetin olmasını umuyoruz. Ortak yaklaşımları bulmak için Moskova ve Kahire gruplarıyla görüşmeler için komiteler kuracağız" dedi.

Halihazırda görüşmelerdeki havanın pozitif olduğunu söyleyen el-Mahamid, "Müzakere sürecinde ilerleme var. Öncelikle HNC ve heyet arasında olumlu hava var. Silahlı gruplar ve siyasi fraksiyonlar uyumlu etkileşim içindeler" ifadelerini kullandı.



Diğer tüm gruplarla konumlarını yaklaştırmaya çalıştıklarını anlatan muhalif, "Elbette ben birkaç platformu birden temsil ediyorum ve onların lideri gösterilebilirim. Ama biz Suriyelileriz, bizim heyetimizin başkanı yok, komitenin de başkanı yok. Biz burada Suriyeliler ve muhalifler olarak diyalog yürütüyoruz. Eğer aramızda ortak bir şey varsa birbirimizi anlayacağız" diye ekledi.

Suriye'deki çatışmanın askeri çözümü olmadığını kaydeden el-Mahamid, şunu söyledi: "Biz siyasi çözümü talep ediyoruz. Yüksek Müzakere Komitesi silahlı eylemlere karşı, çünkü bu eylemler gerçek çözüme yol açmaz."

Yeni Suriye'de tüm halkların temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Mahamid, "Biz, Suriyeliler olarak ülkemizden geriye kalanı korumak için savaşa son verip birlikte çalışmalıyız. Kendimiz için değil Suriyeli çocuklar için çalışmalıyız. Bu yüzden tüm Suriye halkının bunun farkına varıp bu siyasi sürece katılmasını bekliyoruz" dedi.

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