SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Suriye konulu Cenevre 4 görüşmeleri
03.03.2017 00:21:54

Suriye konulu Cenevre 4 görüşmeleri

Muhalifler, siyasi sürecin hızlandırılması için ABD ile Rusya'ya daha fazla destek vermeleri çağrısı yaptı- Muhalefet heyeti başkanı Hariri:- 'Siyasi geçiş süreci gerekli uluslararası desteğin gelmemesi durumunda gerçekleşemez'- 'Mistura başkanlığındaki BM heyetiyle görüşmelerimiz oldukça olumlu ve iyi geçiyor'- 'Uluslararası hukuka göre Beşşar Esed terörist. Palmira'nın ikinci defa el deği

İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Suriye konulu görüşmelerde muhalifler, başta ABD ve Rusya olmak üzere uluslararası topluma, Suriye'deki siyasi geçiş sürecinin hızlandırılması için daha fazla destek vermeleri çağrısında bulundu.

Görüşmelerin 8. gününde Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, BM Cenevre Ofisi'nde muhalefet ve rejim heyetleriyle ayrı ayrı görüştü.

Mistura ile yaptığı toplantının ardından muhalefet adına basın toplantısı düzenleyen Nasır el-Hariri, görüşmenin tamamında siyasi geçiş dönemine odaklandıklarını ve bu konuyu daha detaylı olarak ele aldıklarını söyledi.

"Bizim hedefimiz güvenli ve istikrarlı bir Suriye. Model, sivil ve çağdaş bir Suriye amacıyla görüşmelere devam edeceğiz." diyen Hariri, "yapıcı" olarak nitelendirdiği görüşmeler kapsamında, yarın öğle saatlerinde Mistura ile yeniden aynı konuyu ele almak üzere bir araya geleceklerini bildirdi.

Hariri, BM'nin kendi yasa tasarılarını uygulamada ciddi olduğu sürece yapıcı görüşmelere devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mistura başkanlığındaki BM heyetiyle görüşmelerimiz oldukça olumlu ve iyi geçiyor. Biz ciddi olduklarına inanıyoruz. Siyasi geçiş dönemi kolay bir süreç değil. Bir veya iki haftada sonuca bağlanacak bir konu değil. Daha fazla çaba ve zaman gerekiyor. Kendi halkımıza söz verdiğimiz gibi bu süreci devam ettireceğiz."

Hariri, Suriye halkının geleceği için "olumlu" ve "ciddi" görüşmelere devam etmek zorunda olduklarının altını çizdi.

- ABD'ye süreçte yer alın çağrısı

Müzakere sürecinin sadece BM ile devam edemeyeceğini vurgulayan Hariri, uluslararası toplumun daha fazla katkı sunması gerektiğini söyledi. Hariri, ABD yönetiminden de süreçte olumlu bir yer almasını beklediklerini ifade etti.

Rusya'nın da bu noktada olumlu rol oynaması konusunda umutlu olduklarını dile getiren Hariri, "Biz onlardan daha olumlu bir rol ve destek bekliyoruz. Siyasi geçiş süreci gerekli uluslararası desteğin gelmemesi durumunda gerçekleşemez." değerlendirmesinde bulundu.

Nasır el-Hariri, bir soru üzerine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov ile dün gerçekleştirdiği görüşmesinin de son derece olumlu geçtiğini ifade etti. Hariri, "Bizim terörizmle mücadelemizi destekledi. Oldukça yapıcı bir görüşmeydi ve ondan günden güzel sözler duyduk. Bize desteğini ifade etti." diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın işgali altındaki Palmira antik kentini geri almasından dolayı Esed rejimini tebrik edip etmeyeceği yönündeki bir soruyu Hariri, şöyle yanıtladı:

"Bunu yaparsak gelecekte de Palmira'yı tekrar ele geçirmesi durumunda DEAŞ'ı da tebrik etmek zorunda kalırız. Her ikisi de terörist. Uluslararası hukuka göre Beşşar Esed terörist. Palmira'nın ikinci defa el değiştirdiğini görüyoruz. Burası açıkçası siyasi nedenlerle kullanılıyor. Esed'in Palmira oyununu takip edersek, bu Tom ve Jerry'yi izlemek gibi bir şey olur."

- Caferi Suriye'de ölen kişi sayısını söyleyemedi

Öte yandan, gün içinde Mistura ile görüşen rejim heyeti başkanı Beşşar Caferi, düzenlediği basın toplantısında ısrarlı sorulara rağmen savaşın başladığı tarihten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısını açıklamayı reddetti. Caferi, "Kaç kişi öldü bilmiyorum. Son rakamlar elimizde değil." demekle yetindi.

Caferi, Mistura ile görüşmesinde siyasi geçiş yönetimi, yeni anayasa ve seçimlerin yanı sıra terörizm konusunun da aynı anda paralel olarak ele alınmasını istediklerini belirtti.

BM gözetimindeki Cenevre 4 görüşmeleri 23 Şubat'ta başlamıştı.




    YORUM YAZ
'Mesud Barzani 'evet' için çalışıyor'
'Alo, FETÖ şüphelisisiniz...'
ABD, Usame bin Ladin'in damadını öldürdü!
Neden Cumhurbaşkanlığı sistemi tercih edildi?
'FETÖ, büyü ve akıl ötesi kurgular kullandı'
“IŞİD lideri Bağdadi yenilgiyi kabul etti'
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
AK Partili Bakan: Asker, başörtülü kadına selam duracak
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
Fikri Işık'tan bedelli askerlik açıklaması
Fransız şirket IŞİD'i finanse etti
'Rusya sınırına NATO tugayı konuşlandırma' çağrısı
'MHP’nin yüzde 90’ı ‘hayır’ oyu verecek'
Metroya düşerseniz ne yapmanız lazım?
'Cumhurbaşkanı, Ankara’nın yarısını yaksa mahkemeye götüremiyorsunuz'
Şeffaf canlılar görenleri hayrete düşürüyor!
Hüseyin Çelik FETÖ'nün eğitim imamı mı?
'FETÖ, başkanlık sistemini 20 yıl önce istedi'
Meğer 'Orman Çocuğu' değilmiş!
Darbeci Yüzbaşı: Ömer Halisdemir ile aynı tezgahın ürünüyüz
Almanya Bekir Bozdağ'ın toplantısını iptal etti
Türkiye EURO 2024 için başvurdu
ABD'nin göçmen avı, pahalıya patlayacak
Dünyada bu hafta neler oldu?
Fenerbahçe Kayserispor'u farklı mağlup etti
Fenerbahçe Kayserispor'u farklı mağlup etti
Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, ligde 4-1 yenildiği Kayserispor'u 3-0 yenerek rövanşı aldı, yarı finale göz kırptı.
03.03.2017 00:09:42
Rusya: Muhalifler Cenevre sürecini sabote ediyor
Rusya: Muhalifler Cenevre sürecini sabote ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Suudi Arabistan destekli Yüksek Müzakere Komitesi'nin Cenevre'deki Suriye görüşmelerini sabote ettiğini söyledi.
02.03.2017 23:53:27
Siirt merkezli 3 ilde PKK operasyonu
Siirt merkezli 3 ilde PKK operasyonu
Siirt merkezli 3 ilde, PKK'ya yönelik operasyonda 26 kişi yakalandı.
02.03.2017 23:28:35
Kalın: Almanya'nın kararı skandal
Kalın: Almanya'nın kararı skandal
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya'da Adalet Bakanı Bozdağ'ın katılacağı toplantının iptal edilmesine sert tepki gösterdi.
02.03.2017 23:07:59
Snapchat, Twitter'ı üçe katladı
Snapchat, Twitter'ı üçe katladı
Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin ilk halka arzında hisse başına değeri yüzde 51 prim yaptı.
02.03.2017 22:53:14
Altı gün arayla iki kez doğum yaptı
Altı gün arayla iki kez doğum yaptı
Çin’in Hebei eyaletindeki Yichang kentinde bir kadın, oğlunu doğurduktan 6 gün sonra ikiz kız çocukları dünyaya getirdi.
02.03.2017 22:21:44
Nobre, referandumda 'Evet' diyecek
Nobre, referandumda 'Evet' diyecek
Nobre, anayasa değişikliği referandumunda 'Evet' oyu kullanacağını açıkladı.
02.03.2017 22:00:58
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
TSK'da 'başörtüsü özgürlüğüne' dava açıldı
TSK'da 'başörtüsü özgürlüğüne' dava açıldı
'MHP’nin yüzde 90’ı ‘hayır’ oyu verecek'
'MHP’nin yüzde 90’ı ‘hayır’ oyu verecek'
'Bayrak krizi, Kürdistan fikrini sindirememekten kaynaklanıyor'
'Bayrak krizi, Kürdistan fikrini sindirememekten kaynaklanıyor'
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
Grup Yorum davasında karar
Grup Yorum davasında karar
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
'FETÖ, başkanlık sistemini 20 yıl önce istedi'
'FETÖ, başkanlık sistemini 20 yıl önce istedi'
Filistinli Direniş Örgütleri: İsrail yenilgiyi kabul etti
Filistinli Direniş Örgütleri: İsrail yenilgiyi kabul etti
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
İHH, Afganistan’da yüzleri güldürmeye devam ediyor
İHH, Afganistan’da yüzleri güldürmeye devam ediyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları