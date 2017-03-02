03.03.2017 00:21:54

Suriye konulu Cenevre 4 görüşmeleri

Muhalifler, siyasi sürecin hızlandırılması için ABD ile Rusya'ya daha fazla destek vermeleri çağrısı yaptı- Muhalefet heyeti başkanı Hariri:- 'Siyasi geçiş süreci gerekli uluslararası desteğin gelmemesi durumunda gerçekleşemez'- 'Mistura başkanlığındaki BM heyetiyle görüşmelerimiz oldukça olumlu ve iyi geçiyor'- 'Uluslararası hukuka göre Beşşar Esed terörist. Palmira'nın ikinci defa el deği

İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Suriye konulu görüşmelerde muhalifler, başta ABD ve Rusya olmak üzere uluslararası topluma, Suriye'deki siyasi geçiş sürecinin hızlandırılması için daha fazla destek vermeleri çağrısında bulundu.

Görüşmelerin 8. gününde Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, BM Cenevre Ofisi'nde muhalefet ve rejim heyetleriyle ayrı ayrı görüştü.

Mistura ile yaptığı toplantının ardından muhalefet adına basın toplantısı düzenleyen Nasır el-Hariri, görüşmenin tamamında siyasi geçiş dönemine odaklandıklarını ve bu konuyu daha detaylı olarak ele aldıklarını söyledi.

"Bizim hedefimiz güvenli ve istikrarlı bir Suriye. Model, sivil ve çağdaş bir Suriye amacıyla görüşmelere devam edeceğiz." diyen Hariri, "yapıcı" olarak nitelendirdiği görüşmeler kapsamında, yarın öğle saatlerinde Mistura ile yeniden aynı konuyu ele almak üzere bir araya geleceklerini bildirdi.

Hariri, BM'nin kendi yasa tasarılarını uygulamada ciddi olduğu sürece yapıcı görüşmelere devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mistura başkanlığındaki BM heyetiyle görüşmelerimiz oldukça olumlu ve iyi geçiyor. Biz ciddi olduklarına inanıyoruz. Siyasi geçiş dönemi kolay bir süreç değil. Bir veya iki haftada sonuca bağlanacak bir konu değil. Daha fazla çaba ve zaman gerekiyor. Kendi halkımıza söz verdiğimiz gibi bu süreci devam ettireceğiz."

Hariri, Suriye halkının geleceği için "olumlu" ve "ciddi" görüşmelere devam etmek zorunda olduklarının altını çizdi.



- ABD'ye süreçte yer alın çağrısı

Müzakere sürecinin sadece BM ile devam edemeyeceğini vurgulayan Hariri, uluslararası toplumun daha fazla katkı sunması gerektiğini söyledi. Hariri, ABD yönetiminden de süreçte olumlu bir yer almasını beklediklerini ifade etti.

Rusya'nın da bu noktada olumlu rol oynaması konusunda umutlu olduklarını dile getiren Hariri, "Biz onlardan daha olumlu bir rol ve destek bekliyoruz. Siyasi geçiş süreci gerekli uluslararası desteğin gelmemesi durumunda gerçekleşemez." değerlendirmesinde bulundu.

Nasır el-Hariri, bir soru üzerine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov ile dün gerçekleştirdiği görüşmesinin de son derece olumlu geçtiğini ifade etti. Hariri, "Bizim terörizmle mücadelemizi destekledi. Oldukça yapıcı bir görüşmeydi ve ondan günden güzel sözler duyduk. Bize desteğini ifade etti." diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın işgali altındaki Palmira antik kentini geri almasından dolayı Esed rejimini tebrik edip etmeyeceği yönündeki bir soruyu Hariri, şöyle yanıtladı:

"Bunu yaparsak gelecekte de Palmira'yı tekrar ele geçirmesi durumunda DEAŞ'ı da tebrik etmek zorunda kalırız. Her ikisi de terörist. Uluslararası hukuka göre Beşşar Esed terörist. Palmira'nın ikinci defa el değiştirdiğini görüyoruz. Burası açıkçası siyasi nedenlerle kullanılıyor. Esed'in Palmira oyununu takip edersek, bu Tom ve Jerry'yi izlemek gibi bir şey olur."

- Caferi Suriye'de ölen kişi sayısını söyleyemedi

Öte yandan, gün içinde Mistura ile görüşen rejim heyeti başkanı Beşşar Caferi, düzenlediği basın toplantısında ısrarlı sorulara rağmen savaşın başladığı tarihten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısını açıklamayı reddetti. Caferi, "Kaç kişi öldü bilmiyorum. Son rakamlar elimizde değil." demekle yetindi.

Caferi, Mistura ile görüşmesinde siyasi geçiş yönetimi, yeni anayasa ve seçimlerin yanı sıra terörizm konusunun da aynı anda paralel olarak ele alınmasını istediklerini belirtti.

BM gözetimindeki Cenevre 4 görüşmeleri 23 Şubat'ta başlamıştı.









