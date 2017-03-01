01.03.2017 20:59:55

Suriye konulu Cenevre 4 görüşmeleri

Görüşmelerin 7. gününde BM Temsilcisi Mistura muhalifler ve rejimle bir araya geldi - Mistura, muhaliflere, rejimin geçiş yönetimi meselesini ele almayı Rusya'nın baskısıyla kabul ettiğini açıkladı- Muhalifler, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gatilov'la taleplerini aktarıyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde süren Suriye konulu görüşmelerde, muhalifler, Birleşmiş Milletler'den (BM) aldıkları bilgi doğrultusunda, rejimin geçiş yönetimi meselesini görüşmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Görüşmelerin 7. gününde Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, BM Cenevre Ofisi'nde muhalefet ve rejim heyetleriyle ayrı ayrı görüştü.



Toplantı sonrası rejim heyeti başkanı Beşşar Caferi açıklama yapmazken, muhalefet adına Nasır el-Hariri basına açıklamalarda bulundu.

Mistura ve ekibiyle görüşmelerini "olumlu" ve "yapıcı" olarak nitelendiren Hariri, Suriye'de siyasi geçiş dönemi masaya yatırdıklarını anlattı.

Hariri, savaşta büyük bedeller ödeyen Suriye halkının derin nefes alması ve ülkenin güvenli bir yöne gidebilmesi için siyasi geçiş yönetiminin önemli olduğunu vurguladı.

Cenevre 4 görüşmelerinin başladığı 23 Şubat'tan bu yana rejim güçlerinin saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Hariri, "Bu taktikler siyasi geçiş sürecini sona erdirmeyi amaçlıyor." dedi.

- "DEAŞ'in en büyük savunucusu rejim"

Dün rejimin (Dera'da) DEAŞ'la mücadele eden Özgür Suriye Ordusu'na karşı varil bombaları kullandığını kaydeden Hariri, "Bu da rejimin DEAŞ'in en büyük savunucusu olduğunun diğer bir delilidir." diye konuştu.

Hariri bir soru üzerine, şu ana kadarki tecrübelerinin Suriye'de istikrarın sağlanması, barışın getirilmesi ve halkın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda rejimin ciddi bir muhatap olmadığını öğrettiğini söyledi.

Muhalefet heyeti başkanı Hariri, Mistura'nın kendilerine aktarıdığına göre, Rusya'nın baskılarıyla rejimin siyasi geçiş yönetimi konusunu ele almayı kabul ettiğini açıkladı.

Suriye'de siyasi geçiş yönetimi kurulması için olumlu ve yapıcı adımlar atmaya devam edeceklerini dile getiren Hariri, rejimle henüz doğrudan görüşmediklerini ifade etti.

- Rusya ile görüşme

Muhalifler Mistura ile görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gennady Gatilov ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde Hariri, ateşkesin uygulanması, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde kötüleşen insani durum ve siyasi geçişin desteklenmesi meselelerini ele alacaklarını bildirdi.

Görüşme sonrasında Gatilov'un basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

BM gözetimindeki Cenevre 4 görüşmeleri, 23 Şubat'ta başlamıştı.