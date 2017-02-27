27.02.2017 21:39:02

Suriye konulu Cenevre 4 görüşmeleri

Görüşmelerin 5. gününde muhalifler BM Temsilcisi Mistura ile bir araya geldi - Muhalifler, Mistura'nın geçiş yönetimi, anayasa ve seçimler konularını eş zamanlı görüşme teklifine karşılık, 'ilk konuda ilerleme kaydettikten sonra diğerlerine geçmeyi' önerdi- Mistura, teklifi değerlendirmek için zaman istedi- Muhalefet heyeti başkanı Hariri:- 'Yarın Rus heyeti ile görüşeceğiz. Rusya'dan rejim ü

İsviçre'nin Cenevre kentinde süren Suriye konulu görüşmelerde, muhalefet heyeti, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın önerilerine, karşı teklifle yanıt verdi. Muhalifler, Beşşar Esed rejimi ve terör örgütü DEAŞ arasındaki işbirliğine ilişkin kanıtları Mistura'ya sunduklarını açıkladı.

Görüşmelerin 5. gününde muhalefet heyeti, BM ofisinde Mistura ile görüştü.

Heyet, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde önce geçiş yönetiminin kurulması ve bu yönetimin anayasayı hazırlayıp seçimleri düzenlemesine ilişkin yol haritasında, Mistura'nın getirdiği yeni yaklaşıma yanıt verdi.

AA'nın görüşmeye katılan muhalefet kaynaklarından aldığı bilgiye göre Mistura'ya iki temel istek iletildi.

Muhalifler, Mistura'nın üç konuyu aynı anda ele alma önerisine, "önce geçiş yönetimi konusunda ilerleme kaydelim, iyi niyet görülürse diğerlerini de ele alalım" yanıtını verdi.

Muhalefet heyeti ayrıca, Moskova ve Kahire yönetimleriyle yakınlığıyla bilinen ancak kendilerini "muhalefet" olarak adlandıran grupların durumuna açıklık getirilmesini talep etti.

Nasır el-Hariri başkanlığındaki heyet Mistura'dan, söz konusu iki gruba muhalefet çatısı altına girmesi için baskı yapmasını ya da onları "muhalif" sıfatıyla muhatap almayacağına dair güvence vermesini istedi.

Mistura, durum değerlendirmesi için muhaliflerden zaman istedi.

- Rusya'yla görüşme

Görüşmenin bitiminde Hariri, basın toplantısı düzenledi.

Temasları "olumlu" olarak niteleyen Hariri, yarın Rusya heyetiyle bir araya geleceklerini söyledi.

Hariri, bir gazetecinin "Rusya'nın pozisyonunda değişim bekliyor musunuz?" sorusuna, Rusya'nın ılımlı muhalefete yönelik açılımından memnun olduklarını cevabını verdi. Yarınki toplantıdan olumlu sonuç almayı umduklarını ifade eden Hariri, "Rusya'dan rejime baskı yapmasını talep edeceğiz." dedi.

- Rejim-DEAŞ işbirliğinin kanıtları sunuldu

Hariri, "Rejim heyeti, siyasi geçiş yerine terörle mücadeleye odaklanmakta ısrarlı olursa ne olacak" sorusuna, "Rejim, Özgür Suriye Ordusu'nun DEAŞ ile savaşmasını engellemek için tampon bölge oluşturuyor. ÖSO'nun DEAŞ karşısında zafer ilan etmesini istemiyor. Bu yüzden tampon bölge oluşturuyor." karşılığını verdi.

Hariri, rejim ve DEAŞ işbirliğine ilişkin ellerinde kanıtlar olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"ÖSO'nun daha önce esir aldığı ve serbest bıraktığı bir Alevi'nin rejim ve DEAŞ arasındaki işbirliğini itiraf ettiği videoyu Mistura'ya sunduk. Esir, bir rejim subayının askerlerine, 'DEAŞ'ın muhaliflerle bir cephede savaşıp rejim güçlerine yardımcı olacağını' anlattığını bizimle paylaştı. Bu itirafçılar için koruma talep ettik. Ancak henüz cevap alamadık. Rejim bunları öldürecek."

Cenevre 4 görüşmeleri, 23 Şubat'ta BM Temsilcisi Mistura'nın taraflarla ayrı ayrı görüşmeleriyle başlamıştı.

- Rejim, DAEŞ'i tampon bölgeyle ÖSO'dan kurtarıyor

Bugün sabah saatlerinde ÖSO kontrolündeki Bab'ın güneydoğusundan ilerleyen rejim güçleri, Münbiç'in güneydoğusundaki PYD/PKK bölgesine ulaşmıştı.

Böylece Fırat Kalkanı Harekatı'nda Bab'da bulunan ÖSO güçlerinin güneyi kapatılarak Rakka yönünde önleri kesilmiş oldu.

Rejim güçleri, DEAŞ ile ÖSO'nun arasında tampon bölge oluşturarak, teröristere ÖSO karşısında koruma sağlamış olacak.











