26.02.2017 00:48:34

Suriye konulu Cenevre 4 görüşmeleri

Muhalefet heyeti başkanı Hariri:- 'Rejim, müzakereleri başarısız kılmak istiyor. Biz de siyasi süreçte hedefe varana kadar devam edeceğiz'- 'Terörizmle etkin bir şekilde mücadele etmek iki şekilde mümkün: Adil siyasi geçiş ve İran'ın varlığını engellemek'- Askeri muhalefet adına görüşmelere katılan Hassun:- 'Bugünkü Humus patlamalarının özü, Esed rejimin, eski Lübnan Başbakanı Hariri suikast

Suriye konulu Cenevre 4 görüşmelerine katılan muhalefet heyetinin başkanı Nasır el-Hariri, rejimin müzakereleri başarısız kılmak istemesine karşın siyasi süreçte hedefe varana kadar devam edeceklerini söyledi. Hariri, terörizmle etkin mücadelenin yolunun adil siyasi geçiş ve İran'ın varlığını engellemekten geçtiğini vurguladı.

Hariri, askeri muhalifler adına görüşmelere katılan Fatih Hassun ile birlikte, dün akşam Crowne Plaza Oteli'nde basın toplantısı düzenledi.

Mistura'nın kendilerine sunduğu belgeye olumlu yaklaştıklarını belirten Hariri, "Belgedeki önerileri inceliyoruz ki en iyi şekilde siyasi süreçte yürüyelim." dedi.

Hariri, Humus'ta öğle saatlerinde rejime ait istihbarat binalarına düzenlenen saldırıya ilişkin, "Geçen yıl Cenevre 3 görüşmeleri sürerken Şam'da Seyyide Zeyneb bölgesine düzenlenen saldırılar gibi, bu yılda aynı gelişme yaşandı. Bu siyasi süreci engellemek içindi." ifadesini kullandı.

"Bu olayların görüşmelere engel teşkil etmesine izin vermeyeceğiz." diyen Hariri, şöyle devam etti:

"Terörü her zaman kınıyoruz. Bu konuda tavrımız nettir. Terörle ilk savaşan biziz. Sadece sözlerle değil, eylemlerimizle terörle mücadele ettik. O yüzden tüm dünyadan gerçek destek istiyoruz. Terörün gerçek ortağının kim olduğunu görmelerini istiyoruz."

Hariri, güvenli bölgeler oluşturulması gerekliliğine değinerek, "Güvenli bölgelerin tek bir hedefi var. O da savaştan kaçan sivilleri kurtarmaktır. Sadece Türkiye değil, kardeş Arap ülkeleri de güvenli bölge fikrini destekliyor. Şimdi de ABD destekliyor. Ama rejim, iktidarda kalmak için sivillerle karşı karşıya gelmek ve yok etmek istiyor." diye konuştu.

- "Rejim suçlu subaylarını tasfiye ediyor"

Askeri gruplar adına konuşan Fatih Hassun da Humus'taki saldırılara değinerek, şunları kaydetti:

"Patlamaların olduğu yer, çok güvenli bir bölgeydi. Yetkisi olan bir kişi kolaylık sağlamadıkça, kimse oraya sızamaz. Bu bölgede muhalif askeri gruplar yok. En yakınında Vaer var. O da kuşatılmış haldedir. Bugünkü Humus patlamalarının özü, Esed rejimin, eski Lübnan Başbakanı Hariri suikastının sanıklarını ortadan kaldırmasıdır. Bir generalin de aralarında olduğu, uluslararası arenada haklarındaki suçlamalardan aranan üst düzey subayları (bu saldırıda) tasfiye etti."

Fatih Hassın, "Rusya rejimi kontrol altına alamıyor çünkü rejim, İran kontrolünde." dedi.

Esed rejimi ve DEAŞ arasındaki işbirliğine işaret eden Hassun, "Biz Bab'ı özgürleştirirken rejim, iki defa Tedmur'u DEAŞ'a teslim etti. Rejim ve DEAŞ'ın işbirliği yaptığına dair belgeler var. Bunları BM'ye resmi şekilde teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- BM'de Mistura-Caferi görüşmesi

Rejim heyetinin başkanlığını yapan Beşşar Caferi de BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura ile dün yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Cenevre görüşmelerinin "terörle mücadele"ye odaklanmasını istedi. Caferi, Mistura ile görüşmesinde ağırlıklı olarak bu konuyu ele aldıklarını belirtti.

- Görüşmeler sürecek

Cenevre 4 görüşmeleri, 23 Şubat'ta BM Temsilcisi Mistura'nın taraflarla ayrı ayrı görüşmeleriyle başlamıştı. Mistura, taraflara görüşmelerin gündemine ilişkin bir belge sunarak, geçiş yönetimi, anayasanın hazırlanması ve adil seçimlerin düzenlenmesi konularının eş zamanlı görüşülmesini önermişti.

Rejim ve muhalefet, Mistura'nın teklifini değerlendirmek üzere zaman istemişti.

BMGK kararları, anayasa ve seçim çalışmasının, kurulacak geçici yönetim tarafından ele alınmasını öngörüyor.

Mistura'nın yarın Kahire ve Moskova yönetimlerine yakınlığıyla bilinen ve kendilerini "muhalif" olarak adlandıran gruplarla bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak BM ofisi bu programı henüz teyit etmedi.

BM temsilcisinin pazartesi günü de muhaliflerle görüşmesi öngörülüyor.