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Suriye konulu Astana toplantısının hazırlık görüşmeleri sürüyor
16.02.2017 14:47:46

Suriye konulu Astana toplantısının hazırlık görüşmeleri sürüyor

Suriye konulu Astana toplantılarının üçüncü turu öncesinde hazırlık görüşmeleri devam ederken, Türkiye, Rusya, İran ve ABD'nin yanı sıra Ürdün heyetinin de toplantıda gözlemci olarak yer alacağı bildirildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da üçüncüsü düzenlenecek Suriye konulu toplantı için ön görüşmeler düzenleniyor. Türkiye, ABD, Rusya ve İran heyetleri, toplantının gündemini oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşşar Esed rejimi, Rusya, İran ve ABD heyetleri arasında dün başlayan ön görüşmeler, bugün Türk heyeti ve muhaliflerin katılımıyla devam ediyor.

Ön görüşmelerin tamamlanmasıyla toplantının başlaması bekleniyor. Ürdün heyeti de toplantıya gözlemci olarak katılacak.

Ön görüşmeler sırasında AA muhabirine bilgi veren askeri muhalefetin sözcüsü Usame Ebu Zeyd, Rusya ve İran'ın rejimi desteklemeyi sürdürdüğünü, bu durumda görüşmelerden olumlu sonuç alınamayacağını ifade etti.

Ebu Zeyd, "Şimdilik gündemle ilgili görüş ayrılıkları var. Bu da toplantının başlamasını etkiliyor. Şimdiye kadar Rusya'nın ciddiyetini görmedik. Sahada saldırılar durmazsa sanırım Astana görüşmelerinin son turu olacak. Başarılı olması için Rusya'nın bize verdiği ateşkesin uygulanması ve tutukluların serbest bırakılması sözlerini tutmasını talep ediyoruz."

Askeri muhalefet heyeti başkanı Muhammed Alluş da "Umuyoruz ki bugünkü toplantıda pratik bir karar alınır. Ateşkes, insani durum ve tutuklular için olumlu olur. Aksi takdirde bu görüşmelere katılımlar anlamsız." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Temsilcisi Alexandr Lavrentiev, dün başlayan ön görüşmeler sonrasında yaptığı basın açıklamasında, ateşkesi izleme mekanizmasının oluşturulmasıyla ilgili bazı zorluklar bulunduğunu ancak aşılabileceğini kaydetmişti.

Astana toplantısının ilki, Türkiye ve Rusya öncülüğünde 23-24 Ocak'ta düzenlenmişti.

İki ülke garantörlüğünde 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle toplanan heyetler, ateşkesi izlemek için İran'ın da dahil olduğu üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı.

6 Şubat'taki ikinci toplantıda, üçlü mekanizmayla ilgili teknik görüşmeler gerçekleştirilmişti.


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