SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Suriye konulu Astana toplantısı
03.05.2017 21:14:47

Suriye konulu Astana toplantısı

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura:- 'Hava saldırılarının durdurulması için inceleme ve önlem alınması çağrısı yapıyoruz'

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki hava saldırıları iddialarından kaygı duyduklarını belirterek, "Hava saldırılarının durdurulması için inceleme ve önlem alınması çağrısı yapıyoruz." dedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 4. turu düzenlenen Suriye görüşmelerinin birinci gününde katılımcı taraflar arasında yapılan görüşmelerde somut bir ilerleme kaydedilemedi.

Astana'da Rixos oteldeki "Suriye" konulu toplantının birinci gününde katılımcı taraflar arasında ikili görüşmeler gerçekleşti.

Suriye askeri muhalefet heyeti, toplantının başlamasının ardından Rusya'nın Hama ve Dera'daki hava saldırıları ile görüşmelerde sunduğu ağır şartlara tepki göstererek görüşmelere katılımı askıya aldığını bildirmişti. Askeri muhalefet heyeti, önerilerini içeren bir belgeyi taraflara iletmiş ve otelden ayrılmıştı.

- "Gerilimin azaltılması bölgesi"

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Asya ve Afrika Departmanı Müdürü Aydarbek Tumanov, basına yaptığı açıklamada, görüşmelerde yoğun çatışmaların olduğu 4 bölgenin "Gerilimin azaltılması bölgesi" ilan edilmesine ilişkin memorandum imzalanmasının ele alındığını aktardı.

Bu bölgelerin hangi bölgeler olduğunu belirtmeyen Tumanov ayrıca, ateşkesin güçlendirilmesi protokolünün oluşturulması ve tutukluların takası konularını da görüştüklerini kaydetti.

- "Görüşmeler devam etmeli"

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki hava saldırıları iddialarından kaygı duyduklarını söyledi.

"Hava saldırılarının durdurulması için inceleme ve önlem alınması çağrısı yapıyoruz." diyen Mistura, Astana'da gerilimin düşürülmesi ve güven artırıcı önlemlerin alınması için görüşmelerin devam ettirilmesini istedi.

Astana toplantısının önemli olduğunu ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini dile getiren Mistura, muhaliflerin yarınki görüşmelere katılacağını umduğunu ifade etti.

- "Muhaliflerin yarınki toplantıya katılacağını umuyoruz"

Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev de basına yaptığı açıklamada, Rus heyetinin Türkiye, İran, Suriye rejimi ve ABD heyetleriyle görüştüğünü bildirdi.

Rus heyetinin rejim ile muhalifler arasında yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelerde gerilimin düşürülmesi için güvenli bölgelerin oluşturulması teklifini sunduğunu kaydeden Lavrentiev, "Belge oluşturulma aşamasında. Detaylarını açıklayamam. Yarın yapılacak ana toplantıda imzalanması planlanan memorandum formüllerinin belirlenmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Mevcut anlaşmazlıkların giderilmesi için garantör ülkelerin tüm tarafların pozisyonlarını yakınlaştırmaya çabaladığını kaydeden Lavrentiev, muhaliflerin görüşmelerde yapıcı olmayan yaklaşımda bulunduğunu öne sürdü.

Lavrentiev, muhaliflerin Hama ve Dera'da Rus bombardımanının sürdüğü yönündeki açıklamalarının asılsız olduğunu iddia etti.

Muhaliflerin yarın toplantıya katılması için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Lavrentiev, "Eğer muhalifler, sorun olduğunu düşünüyorsa onları çözmek gerek. Muhaliflerin yarınki toplantıya katılacağını umuyoruz." dedi.

Görüşmelerin 4'üncü turu çerçevesinde yarın öğleden sonra ana toplantı, ardından da basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

İki gün sürecek şekilde planlanan Astana görüşmelerinde Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari, Suriye askeri muhalefetine Muhammed Alluş başkanlık ediyor. Beşşar Esed rejimi ise Beşar Caferi tarafından temsil ediyor.

Görüşmelere, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Ürdün Dışişleri Bakanı Danışmanı Nawaf Wasfi Tel ve ABD Dışişleri Bakanlığının Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Steward Johnson da katılıyor.

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde Suriye'de çatışan taraflar arasında sağlanan ateşkes 30 Aralık 2016'da yürürlüğe girmişti. Esed rejimi güçlerinin ateşkesi ihlal etmesi üzerine, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23-24 Ocak'ta Türkiye ve Rusya öncülüğünde bir toplantı düzenlenmişti. Ateşkesin güçlendirilmesi için toplanan Türkiye, Rusya, İran, BM, muhalefet ve rejim heyetleri, ateşkesi izlemek için üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı.

6 Şubat'ta sadece garantör ülkelerin katılımıyla yapılan toplantıda ateşkesi izleme mekanizmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı. Astana 2 toplantısı, 15-16 Şubat'ta düzenlenmişti.

Astana 3. toplantısı da 14-15 Mart'ta yapılmıştı. Toplantıda İran'ın da Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra ateşkesin garantörü olmasında anlaşılmıştı. Askeri muhalefet, Rusya garantörlüğündeki rejim güçlerinin yoğun ateşkes ihlallerinin sürmesi üzerine Astana 3 toplantısına katılmama kararı almıştı.




    YORUM YAZ
2 bin 500 polis adayı alınacak
HDP 20 Mayıs'ta kongreye gidiyor
'Mustafa Günay Ekonomi Bakanlığına getirilecekti'
Erdoğan: İdlib çatışmazlık bölgesi olacak
Van'da gösteri ve yürüyüşler 30 gün boyunca yasak
Yunanistan'a kaçan darbecilerin Türkiye'ye iade talebine ret!
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül yorumu
Hediye - 'Oradaydım...”
Türkiye'nin karşısında 900'e yakın 'yabancı savaşçı' var
Irak'ta görevlendirilen ABD şirketiyle ilgili skandal iddialar!
Karlov suikastinde yollar FBI ile kesişti!
YSK'dan 'referandum eleştirilerine' suç duyurusu!
İHH - Yetim Dayanışma Günleri
CHP'den kongre kararı!
CHP'den Fikri Sağlar disipline sevk edildi!
TUSKON iddianamesi tamam!
TSK'dan 'Akar'ı uyardık' diyen ABD'li komutana yanıt
Hizbullah'tan Hamas'a: Şehitlerin kanını toprak karşılığında sattınız
Hamas'ın 'hamlesi'
Afganistan'da NATO askeri konvoyuna bombalı saldırı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: ABD'yi vurabiliriz
Erdoğan'dan Baykal'ın 'Gül' önerisine yanıt: Bu bir fitne hareketidir
Baykal'ın kafasındaki 'Meral Akşener ve Ahmet Türk' modeli
CHP’de kongre rüzgarı sert esiyor
Kassam Tugayları'ndan İsrail'e 24 saat süre
Van'da gösteri ve yürüyüşlere yasak
Van'da gösteri ve yürüyüşlere yasak
Van Valiliği, kentte yapılacak gösteri ve yürüyüşlerin bir ay boyunca yasaklandığını bildirdi.
03.05.2017 21:13:30
Suriye'de patlama: 1 ölü
Suriye'de patlama: 1 ölü
Suriye’nin kuzeyinde Al-Lataminah bölgesinde meydana gelen patlama sonucu 1 kız çocuğu öldü, 7 kişi yaralandı.
03.05.2017 21:10:34
Camide müezzine bıçaklı saldırı
Camide müezzine bıçaklı saldırı
Samsun'da camide ezan okuduktan sonra bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan müezzinin olay sonrası güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
03.05.2017 21:08:06
Roma'nın efsanesi futbolculuk kariyerini sonlandırıyor
Roma'nın efsanesi futbolculuk kariyerini sonlandırıyor
Sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerini sona erdireceği açıklanan Roma'nın efsane oyuncusu Francesco Totti, ardında başarılarla dolu bir kariyer bırakacak.
03.05.2017 20:56:24
Fatih Portakal CHP'yi eleştirdi
Fatih Portakal CHP'yi eleştirdi
Fatih Portakal, CHP'nin parti içi tartışmalarına değinerek, 'CHP'de parti içi demokrasi yok' dedi.
03.05.2017 20:32:40
Antalya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Antalya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Antalya'nın Serik ilçesinde, çarpışan minibüsle otomobilin 4 metrelik yükseklikten düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
03.05.2017 19:24:00
Trafikte İBB Navi uygulaması başlıyor
Trafikte İBB Navi uygulaması başlıyor
İBB Ulaşım Daire Başkanlığı kent trafiğini etkin yönetmek amacıyla geliştirdiği uygulama ile Marmara Bölgesi'nde, anlık trafik yoğunluk bilgileriyle vatandaşları en kısa sürede hedefe ulaştıracak.
03.05.2017 18:58:30
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Cem Küçük'ün sözleri ile başlayan o tartışmaya Erdoğan'dan ilk yorum!
Cem Küçük'ün sözleri ile başlayan o tartışmaya Erdoğan'dan ilk yorum!
Selvi: Erdoğan ilk kez Gül'e meydan okudu
Selvi: Erdoğan ilk kez Gül'e meydan okudu
Erdoğan'dan Baykal'ın 'Gül' önerisine yanıt: Bu bir fitne hareketidir
Erdoğan'dan Baykal'ın 'Gül' önerisine yanıt: Bu bir fitne hareketidir
ABD: Rojava'ya bombardımandan sonra Akar'ı bizzat uyardık
ABD: Rojava'ya bombardımandan sonra Akar'ı bizzat uyardık
HDP, AYM'ye başvurdu
HDP, AYM'ye başvurdu
'Müslüman kardeşler'i terör örgütü olarak kabul etmiyorum'
'Müslüman kardeşler'i terör örgütü olarak kabul etmiyorum'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: ABD'yi vurabiliriz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: ABD'yi vurabiliriz
Trump ve Putin, Kuzey Kore konusunda anlaştı
Trump ve Putin, Kuzey Kore konusunda anlaştı
Hizbullah'tan Hamas'a: Şehitlerin kanını toprak karşılığında sattınız
Hizbullah'tan Hamas'a: Şehitlerin kanını toprak karşılığında sattınız
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları