27.02.2017 12:45:19

Suriye halkının 'sivillere yardım etmediler' dediği Beyaz Kasklılara Oscar

89. Oscar Ödülleri sahiplerini bulurken, Suriye halkının sivillere yardım etmediğini savunduğu Beyaz Kasklılar, Suriye sivil savunma ekibinin hikayesini anlatan 'The White Helmets' en iyi kısa belgesel dalında Oscar'a layık görüldü.

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89. Oscar Ödülleri sahiplerini bulurken, Suriye halkının sivillere yardım etmediğini savunduğu Beyaz Kasklılar, Suriye sivil savunma ekibinin hikayesini anlatan "The White Helmets" en iyi kısa belgesel dalında Oscar'a layık görüldü.89. Oscar Ödülleri, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde düzenlenen törende sahiplerini buldu. Törene 14 dalda aday olan ve 6 ödül kazanan La La Land filmi damga vururken, tarihi bir de skandal yaşandı. 'En iyi film' önce La La Land olarak anons edilirken, ardından ise ödülü Moonlight'ın kazandığı açıklandı. Törende, Suriyeli sivil savunma gönüllülerinin hikayesini anlayan belgesel Beyaz Kasklılar (White Helmets) En İyi Kısa Belgesel Dalında ödüle layık görüldü.Beyaz Kasklılar, Suriye'de yaşananları, sivil halka yapılan yardımı geniş kitlelere duyurarak adından söz ettirmişti. Halep halkı ise, "gönüllü" ekibin aslında sivillere yardım etmediğini savunmuştu. "Sivilleri kurtarmadılar" diyen Doğu Halep halkı, örgüt üyelerinin silahlı grupları kurtarırken gördüklerini ve silahlı gruplara öncelik verdiklerini dile getirmişti.