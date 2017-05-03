Suriye'den yurda girmeye çalışan terörist yakalandı

04.05.2017 12:22:07
Suriye'den yurda girmeye çalışan terörist yakalandıŞanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinden Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Güvenlik güçleri, Suriye'nin Rasulayn ilçesinden kaçan teröristin Türkiye'ye geçeceğine ilişkin istihbarat aldı.
Sınırdaki önlemlerini artıran güvenlik güçleri, Aksoy Hudut Karakolu yakınlarından yurda girmeye çalışan PKK/PYD mensubu İ.Ç'yi gözaltına aldı.
Silahsız ve teçhizatsız yakalanan terörist, İlçe Jandarma Karakoluna götürüldü.