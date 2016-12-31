31.12.2016 20:21:59

'Suriye'den teröre destek geliyor'

Yıldırım, 'Güneydoğu ve Doğu'da yaptığımız terörle mücadelede teröristlerin lojistik desteğinin Suriye'den geldiğini biliyoruz.' dedi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis Devlet Hastanesi'nde, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'a yönelik operasyonda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Yıldırım, hastane çıkışı basın mensuplarına PYD konusunda açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Ülkemizin güney sınırlarında vaki olacak her türlü terör hadisesine karşı Türkiye Cumhuriyeti olarak gereken tedbirleri alırız, müdahaleyi yaparız. Bugün Güneydoğu ve Doğu'da yaptığımız terörle mücadelede teröristlerin lojistik desteğinin Suriye'den geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla orası da bizim hedefimizdir. Bugün değilse zamanı geldiğinde oradaki terör yuvalarını dağıtmak için nasıl Fırat Kalkanı'nda o operasyonu sürdürüyorsak, tehdit nereden gelirse gelsin meşru müdafaa hakkımızı kullanarak bu tehdidi bertaraf etmek, ülkemizin, milletimizin can ve mal güvenliğini korumak en büyük önceliğimizdir." dedi.

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