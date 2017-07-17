17.07.2017 10:22:41

Suriye'den pay kapma yarışı

Rusya ve ABD Suriye’yi adım adım bölüşüyor. ABD, PKK'nın elinde bulunan bölgede yeni bir üs kurmak için hazırlıklara başladı. Rusya Parlamentosu ise askerlerinin 49 yıl boyunca Suriye topraklarında konuşlanması anlaşmasını onayladı. Anlaşma ile birlikte Suriye fiilen Rusya’nın mandası oldu.

Suriye'de PKK'yı piyade gücü gibi kullanan ABD, bölgede yeni bir üs kurmak için harekete geçti. PKK'nın denetimi altındaki Haseke'nin 40 km batısında kurulacak üsse yeni ABD'li askerlerin getirilmesi bekleniyor. ABD'nin kuracağı yeni üs Fırat doğusunda yer alıyor. ABD, Rumeylan, Kamışlı, Ayn el Arap ve Tel Abyad'daki bölgelerde üslenmiş durumda.

Bin 300'den fazla özel kuvvet askeri ve eğitimci de ABD adına bu bölgede faaliyet gösteriyor. Bu askerler IŞİD'e yönelik operasyonlara PKK'lı teröristlerle birlikte katılıyor. ABD'nin Türkiye'nin “kırmızı çizgi” olarak gördüğü Münbiç'te de ani müdahale güçleri yer alıyor.

ABD, Rumeylan ve Ayn el Arap'a inşa ettiği askeri havaalanlarının yanı sıra Kamışlı'daki havaalanını da etkin bir şekilde kullanıyor. Kamışlı Havalimanı'ndan Suriye'nin başkenti Şam ve Lübnan'ı başkenti Beyrut'a düzenli uçuşlar da yapılıyor.

ABD bu şekilde Suriye'nin kuzeyine yerleşmeye çabalarken Rusya Suriye'yi 49 yıllığına ipotek altına aldı. Rusya askeri polis teşkilatının Suriye içinde faaliyet göstermesinin de kapısını aralayacak olan anlaşma önceki gün Rusya parlamentosu tarafından onaylandı. Anlaşma gereği ayrıca Rusya, Suriye'nin Akdeniz kıyısında yeni üs inşa etme hakkı kazandı.

Öte yandan zaten var olan Rus üslerinin kapasitesinin arttırılıp güçlendirilebileceği de anlaşma maddelerinden biri.

PKK'DAN AYNI SENARYO

Suriye'yi parçalamak için bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışan PKK, Tel Abyad'ı ele geçirdikten sonra uyguladığı senaryonun aynısını Rakka'da da hayata geçirdi. PKK, çatışmalar ya da IŞİD işgali nedeniyle şehirden kaçmak zorunda kalan Rakkalıların evlerine dönmesine izin vermiyor.

Bölgedeki kaynaklar, çok sayıda evin PKK'lı militanlar tarafından yağmalandığını, yakıldığını ve ABD'li askerlerin bu yaşananlara göz yumduğunu bildirdi. PKK, Tel Abyad'da bu uygulamaya imza atmış ve sivillerin geri dönmesine izin vermemişti. Örgüt, şehirden çıkmayan Suriyelileri ise, “Evlerinizin koordinatlarını IŞİD hedefi diyerek koalisyona bombalatırız” diyerek tehdit etmişti.