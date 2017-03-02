02.03.2017 19:52:40
Suriye'deki iç savaş
ÖSO ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 8 Suriyeli, tedavi için Kilis'e getirildiSuriye'nin Halep kentinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ unsurları arasında çıkan çatışmalarda yaralanan 8 kişi Kilis'te tedavi altına alındı.
Halep'e bağlı El Bab ve Azez çevresindeki çatışmalarda yaralanan 3'ü ÖSO mensubu 8 Suriyeli, yakınları tarafından Türkiye sınırına getirildi.
Sağlık ekiplerince sınırdan alınan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.