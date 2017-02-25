25.02.2017 22:13:21
Suriye'deki iç savaş
ÖSO ile terör örgütü DEAŞ unsurları arasında çıkan çatışmalarda ve DEAŞ'ın döşediği mayınların patlaması sonucu yaralanan 12 kişi, tedavi için Kilis'e getirildiSuriye'nin Halep kentinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ unsurları arasında çıkan çatışmalarda ve DEAŞ'ın döşediği mayınların patlaması sonucu yaralanan 12 kişi, Kilis'te tedavi altına alındı.
Halep kentine bağlı Bab ilçesi çevresindeki çatışmalarda ve terör örgütü DEAŞ'ın döşediği mayınların patlaması sonucu yaralanan 12 ÖSO mensubu Türkiye sınırına getirildi.
Sağlık ekiplerince sınırdan alınan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.