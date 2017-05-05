05.05.2017 23:20:54

Suriye'deki 'çatışmasızlık bölgesi' anlaşması

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt:- 'Uygulanması ve sadık kalınması halinde anlaşmanın, Suriye'de gereken siyasi çözümün gerçekleştirilmesi yolunda önemli bir adım olması ümit ediliyor'

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Astana'da Türkiye, Rusya ve İran tarafından imzalanan "çatışmasızlık bölgesi" anlaşmasının, sivillerin sıkıntılarının sona ermesi, siyasi çözüm yolu ve Suriye'nin birliğinin desteklenmesi konularında katkı sağlayacağını umduğunu bildirdi.

Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, "Uygulanması ve sadık kalınması halinde anlaşmanın, Suriye'de gereken siyasi çözümün gerçekleştirilmesi yolunda önemli bir adım olması ümit ediliyor." ifadelerini kullandı.

Bütün uluslararası tarafların, Suriye'deki demografik değişim, tehcir ve bu toprakların birliğiyle ilgili korkutucu gelişmeleri göz önüne alması gerektiğini vurgulayan Ebu Gayt, bu tarihi ve hassas süreçte Suriye'nin birlik ve beraberliğinin gerçek garantisinin, uluslararası camianın gözetiminde, BM çatısı altındaki BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) çıkaracağı ve anlaşmaya uluslararası meşruiyet kazandıracak karar olduğunu kaydetti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye, Rusya ve İran arasında imzalanan, Suriye'de muhalifler ve rejim güçleri arasında çatışmaların en yoğun olduğu alanlarda 4 "çatışmasızlık bölgesi" ve bu bölgelerin sınırları boyunca "güvenlikli bölgeler" kurulmasını öngören muhtıra bu geceden itibaren yürürlüğe girecek.

Suriye'nin 4 yerinde oluşturulması öngörülen çatışmasızlık bölgelerinin çerçevesi, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyindeki belli bölgeler, başkent Şam'daki Doğu Guta, Suriye'nin güneyinin belli bölgeleri (Deraa ve Kuneytra vilayetleri) olarak belirlendi.