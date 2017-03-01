01.03.2017 23:13:26

Suriye'de yeni uluslararası kriz: Rakka kime kalacak?

Townsend, “Rakka şehrine kimin girip şehri elinde tutacağına yönelik bir karara varılmış değil.” dedi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, Rakka'nın alınması konusunda Türkiye ile tüm seçeneklerin masada olduğunu, bununla birlikte Suriye'nin kuzeyinde yer alan tüm unsurların Rakka operasyonuna katılabileceğini söyledi.

Korgeneral Townsend, Bağdat'tan video konferans ile bağlandığı Pentagon'da ABD'nin IŞİD'e karşı Irak ve Suriye'de icra ettiği operasyonlara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

RAKKA KONUSUNDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

ABD'li komutan ABD ile Türkiye arasında Türk kuvvetlerinin ve destekledikleri güçlerin Rakka operasyonunda nasıl ve ne kadar sayıyla yer alacağı konusunda görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Townsend, “Ortaklarımız, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) henüz Rakka muhasarasını tamamlamış değil. Bu yönde hala ilerlemeye devam ediyorlar. Dolayısıyla tüm seçenekleri değerlendirme ve Rakka'nın nihayetinde özgürleştirecek kuvvetler için tüm seçenekleri düşünme zamanımız hala var. Dolayısıyla hiçbir şey masadan kaldırılmış değil.” şeklinde konuştu.

KÜRTLER'İN RAKKA OPERASYONUNA KATILMASI

Kürt unsurların da Rakka operasyonunda yer alacağını ifade eden Townsend, “Gerçek şu ki Rakka vilayetinin ilçe ve kasabalarından olan Rakkalı Kürtler var. Oradaki yerel Kürtler katılacaklar; diğer Kürtlerin de katılabileceğini düşünüyorum. Bunlar Suriyeliler, Arap, Kürt, Türkmen ve diğer Suriyelilerdir. Ve onlar Suriye'yi DEAŞ'tan kurtarıyorlar.” dedi.

Rakka'nın demografik yapısının, operasyona katılan Kürtler veya Türkmenlerce değiştirilmeyeceğini ifade eden komutan, “Suriye'nin kuzeyinde yer alan tüm Suriyeliler Rakka'yı kurtarma operasyonuna katılacaklar.” şeklinde konuştu.

"KİME KALACAĞI KONUSUNDA KARAR VERİLMEDİ"

PYD/PKK unsurları kastedilerek Kürt unsurların Rakka şehrine girip girmeyeceklerine yönelik bir soruya Townsend, “Rakka şehrine kimin girip şehri elinde tutacağına yönelik bir karara varılmış değil.” cevabını verdi.