25.02.2017 21:07:02

Suriye'de rejimin ateşkes ihlalleri

Suriye'de Humus ilinin Vaer bölgesindeki muhalifler, rejim bölgeye yönelik saldırılarla Cenevre sürecini bozmak istediğine dikkati çekti

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kuşatmada tuttuğu Humus'un Vaer bölgesine hava saldırıları devam ederken, askeri muhalifler rejimin Cenevre 4 görüşmelerini bozmayı amaçladığına dikkati çekti.

Humus'ta Esed rejiminin kuşattığı Vaer bölgesindeki askeri muhalifler, Cenevre 4 görüşmelerine rağmen hız kesmeyen hava saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, rejim ve destekçisi grupların, Cenevre'deki görüşmeleri bozmak için insani yardım konvoyları dahil bölgedeki sivil yerleşimlere yoğun saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

"Rejim, görüşmelerin siyasi geçişle sonuçlanmasından kaçmak istiyor." ifadesine yer verilen açıklamada, ateşkes anlaşmasının garantörlerine sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Esed rejiminden Cenevre görüşmeleri sırasında hava saldırılarını durdurmasını istediğini duyurmuştu.

Rusya, 30 Aralık 2015'te ilan edilen ve Türkiye ile öncülük ettiği ateşkes için rejimin garantörlüğünü üstlenmişti.

Suriye konulu Cenevre 4 görüşmeleri, 23 Şubat'ta BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın taraflarla ayrı ayrı görüşmeleriyle başlamıştı. Mistura, görüşmelerin çerçevesinin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı olacağını söylemişti. Söz konusu karar, muhalefet ve rejim heyetlerinin müzakereleri sonuçlandırmasının ardından, geçiş yönetimi kurulmasını öngörüyor. Yeni yönetimin 12 aylık dönemde bir anayasa hazırlayıp ülkeyi adil seçime götürmesi gerekiyor.







