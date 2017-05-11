11.05.2017 20:09:34

Suriye'de rejim kuşatmasındaki Vaer'den tahliyeler sürüyor

Humus ilinde rejim kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalanların yer aldığı 9. tahliye konvoyu Cerablus'a vardı

Suriye'nin Humus ilinde Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalan sivil ve askeri unsurları taşıyan 9. tahliye konvoyu Cerablus ilçesindeki Zoğara kampına ulaştı.

Cerablus'taki AA muhabirlerinin verdiği bilgiye göre, Vaer semtinden dün öğle saatlerinde hareket eden yaklaşık 2 bin 500 kişilik kafile, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus ilçesindeki Zoğara kampına girdi.

Yaklaşık 4 yıl rejim kuşatmasında kalan Vaer'den tahliyeler için 13 Mart'ta rejim ve muhalifler arasında anlaşma imzalanmıştı.

Kafilelerden ilk ikisi Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib ilindeki barınma merkezlerine, 6 kafile ise Cerablus ilçesinde kurulan kamplara yerleştirilmişti.

Son kafileyle Vaer'den çıkanların sayısı 17 bine yaklaştı.

