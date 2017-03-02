02.03.2017 21:51:06

Suriye'de işkenceden kurtulanlardan Almanya'da suç duyurusu

Cezaevlerinde işkenceden kurtulan 7 Suriyeli, Almanya Federal Başsavcılık nezdinde Suriye İstihbaratının üst düzey yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu

Suriye'de cezaevlerinde işkenceden sağ olarak kurtulan 7 kişinin Almanya Federal Başsavcılık nezdinde Suriye istihbaratının üst düzey yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundukları bildirildi.

Başkent Berlin'den faaliyetlerini sürdüren Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Merkezi (ECCHR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Beşşar Esed hükümetinin Suriye'de on yıllardan beri sistematik bir şekilde ve ülkenin her yerinde işkence yaptırdığı belirtildi.

Uluslararası mahkemelerin bu suçları takip etmesi için çok fazla imkanları bulunmadığına işaret edilen açıklamada, ancak Alman adaletinin bu konuda faaliyete geçebileceği kaydedildi.

Açıklamada, bunun için Suriye'de işkenceden kurtulan 7 kişi ile Enver el-Bunni ve Mazen Derviş adlı iki avukatın ECCHR ile Almanya Federal Başsavcılık nezdinde Suriye askeri istihbaratında ismen bilinen 6 üst düzey yetkili hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Suç duyurusunda bulunanların cezaevlerinde işkenceye uğrayan veya işkence yapıldığına tanık olan kişiler olduğu vurgulanan açıklamada, "Buradaki hedef, Başsavcılığın bu somut olaylarla ilgili soruşturma başlatması ve bu kişiler hakkında uluslararası tutuklama emri çıkartmasıdır." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ECCHR Genel Sekreteri Wolfgang Kaleck, Suriye'de yaşanan dehşetin sözlerle ifade edilmesi ve yasal olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Almanya'nın, Suriye'de yaşanan işkence, katliam ve cinsel şiddet gibi insan hakları ihlallerinin yasal olarak araştırılmasına katkı sağlaması lazım." dedi.