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Suriye'de hava saldırıları devam ediyor
Esed Rejimi Humus şehrini havadan vurmaya devam ediyor
Suriye'de hava saldırıları devam ediyor
Esed Rejimi Humus şehrini havadan vurmaya devam ediyor
Atatürk Havalimanı'nda ilginç kaza
Atatürk Havalimanı’nda Engin Özpınar isimli bir sürücünün kullandığı cip, 3 metrelik boşluğa düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Taksim Camiinin temeli atıldı
Taksim Meydanı'nda yapılacak olan caminin temeli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. Törende Başkan Topbaş iş makinesi kullandı.
Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut'un Ural'a verdiği ders nefes kesti
Diriliş Ertuğrul'un 77. bölümünde Turgut'un Ural'la karşı karşıya geldiği sahne adeta nefesleri kesti.
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Rus ve rejim savaş uçakları, İdlib kırsalına hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.
Pakistan'da türbeye bombalı saldırı: 70 ölü, 150 yaralı
Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında, en az 70 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı bildirildi.
Dünyada bu hafta neler oldu?
Yeryüzünün farklı bölge ve coğrafyalarında neler yaşandı ve hangi olaylar öne çıktı? Sizin için derledik...
Endonezya'da seller binlerce kişiyi etkiledi
Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın yedi ilçesinde meydana gelen seller binlerce kişiyi etkiledi.
Yardımlarına 11 yaşındaki Suriyeli Nurettin koştu
Kayseri'de 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
NATO savaş gemileri Samsun’da
Samsun Limanı'na demir atan NATO’ya ait 2 savaş gemisinin komutanları Samsun Valisi İbrahim Şahin’i makamında ziyaret etti.
Ahvaz'da gerginlik tırmanıyor
İran'ın güneybatısında, Sünni nüfusun yoğun olarak yaşadığı Ahvaz bölgesinde Tahran yönetimine karşı protestolar dördüncü gününe girdi.
Adliyede yakalananlar görenleri şaşırttı
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda, son 6 ayda güvenlik görevlileri tarafından yapılan aramalarda bulunan delici, kesici ve sakıncalı aletler ile adliyede unutulan eşyalar sergilendi.
TSK destekli muhalifler El Bab şehir merkezinden görüntü yayınladı
TSK'dan Kış Tatbikatı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kış Tatbikatı, Kars'ta devam ediyor. Ağır kış koşullarında TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin denendiği tatbikata bin 378 personel katılıyor, bin 281 değişik çapta silah kullanılıyor.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Ezan yasağı Kudüs'ün tarihine hakarettir
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, İsrail Parlamentosundaki komisyonda oylanan ezan yasağı tasarısının, geçmesi durumunda, Kudüs'ün tarihine karşı yapılmış olan bir hakaret olacağını söyledi.
TÜRKSAT'ın bombalanmasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'ın bombalanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Diriliş Ertuğrul'da gelecek hafta neler olacak?
Diriliş Ertuğrul'da gelecek hafta neler olacak? İşte Diriliş Ertuğrul'un 78. bölümünün fragmanı.
PKK'lı kadın valilikte bombayı böyle patlattı
Adana Valiliği'ne bombalı araçla düzenlenen ve 2 sivil görevlinin şehit olduğu, 33 kişinin yaralandığı olayda kadın teröristin bombayı patlatma anının görüntüleri ortaya çıktı.
Üzerine pankart düşen motosikletli ölümden döndü
E-5 Otoyolu Kozyatağı mevkiinde meydana gelen kazada üst geçide asılan pankart hareket halindeki motosikletlinin üzerine düştü.
1000 adet drone ile rekor kırdılar
Çin'in geleneksel fener festivalinde bir rekora imza attı. 1000 tane drone ile yapılan görsel şov Guinness rekorlar kitabına girmeyi başardı.
Saldırıya uğrayan başörtülü kız konuştu
Maltepe’de saldırıya uğrayan başörtülü lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Y., olayın etkisiyle bugün okula gidemediğini söyledi.
Palmira antik kentinin son görüntüleri
Rusya Savunma Bakanlığı IŞİD tarafından geri dönülmeyecek bir biçimde tahrip edilen antik kent Palmira'nın Drone ile çekilmiş son görüntülerini yayınladı.
Bosna Hersek'te ölümün üç rengi
Bosna Hersek'in renkli toplum mozaiğini de yansıtan ölüm ilanları Müslümanlar için yeşil, Hristiyan ve Museviler için siyah, herhangi bir dini inancı olamayanlar için de mavi çerçeveyle hazırlanıyor.
İstanbul’da çay bardaklarında uyuşturucu satışı
İstanbul’da çay bardaklarında uyuşturucu satan 2 şüphelinin tutuklandığı operasyonda 22 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.
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