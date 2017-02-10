10.02.2017 21:10:11

Suriye'de Esed ağır kayıp verdi

Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı birliklerin Lazkiye kırsalına yönelik kara harekatına karşılık vererek Reşa Tepesi'nde kontrolü sağlayan muhalifler bölgeden çekildiklerini duyurdu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Esed güçleri ve rejim yanlısı yabancı teröristlerin, Cebel Ekrad'a yönelik saldırıları sonrası çıkan çatışmalar sabaha kadar sürdü.

Çatışmalar sırasında gece yarısına doğru Reşa Tepesi'ni ele geçiren muhalifler, rejim güçlerinin yoğun top atışları sonrası sabah saatlerinde bölgeden çekildiklerini bildirdi.

Muhalifler çatışmalarda en az 27 rejim askerinin öldürüldüğünü, çok sayıda mühimmatı ele geçirip iki tank ve iki uçaksavarı imha ettiklerini öne sürdü.

Çatışmaların durduğu bölgede, rejim birliklerinin Cebel Ekrad ve Türkmendağı'na yönelik top atışlarının aralıklarla sürdüğü bildiriliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 30 Aralık'tan bu yana Lazkiye kırsalını zaman zaman vuran Esed rejimi, bu süre içinde en ciddi saldırısını dün gece gerçekleştirmiş, saldırılara karşılık veren muhalifler de ilerleyişe geçmişti.

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23-24 Ocak'ta yapılan toplantıda ise Türkiye, Rusya ve İran, ateşkes ihlallerinin önlenmesi için üçlü izleme mekanizması kurulması konusunda anlaşmıştı.

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