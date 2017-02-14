Suriye'de çatışmalarda yaralanan 8 ÖSO askeri Kilis'e getirildi
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 8 ÖSO askeri Kilis'e getirildi.
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 8 ÖSO askeri Kilis'e getirildi.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 175. gününde El Bab bölgesinde ÖSO ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalar sürüyor. Çatışmalarda yaralanan 8 ÖSO askeri, çatışma bölgesinden tahliye edilerek Çobanbey sınır hattına getirildi. Buradan ambulanslarla Kilis'e getirilen 8 ÖSO askeri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.