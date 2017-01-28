28.01.2017 19:55:41

Suriye'de büyük birleşme

Suriye'nin önde gelen muhalif grupları Heyet Tahrir Şam (Şam'ı Özgürleştirme Heyeti) adı altında birleştiklerini açıkladı

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

Suriye'nin muhalif gruplarından Fethu'ş Şam, Ceyşü'l Sünne, Ensaruddin, Liva El Hak ve Nureddin Zengi adlı gruplar kendilerini feshederek Heyet Tahrir Şam / Şam'ı Özgürleştirme Heyeti adı altında birleşti.

Yeni oluşumun lideri olarak Ahraru'ş Şam'ın eski lideri ve halen Ahraru'ş Şam şura üyesi olan Ebu Cabir Haşim eş Şeyh seçildi. Yeni oluşum içindeki gruplardan alınan bilgilere göre yeni oluşuma katılacak olan gruplar feshedildi ve bundan sonra Heyet Tahrir Şam adı altında faaliyet gösterecekler.

Liva El Hak: Halep ve İdlib'te etkin olan grup 3 bin kadar savaşçıya sahip ve bölgenin yerel halkından oluşuyor. Ahraru'ş Şam ve ŞFC ile yakın ilişkileri olan grup 2014 yılındaki Halep operasyonlarında etkin rol oynadı. 2015 yılında Fetih Ordusu ile ittifak kuran grup bir süredir Nureddin Zengi hareketi ile Esed rejimi, IŞİD ve PYD'ye karşı ortak operasyonlar düzenliyordu.

Ceyşü'l Sünne: Humus kuşatmasından çıkan Arap ve Türkmenlerin İdlib'e geçisinden sonra Lazkiye kırsalında kurulan grup Fetih ORdusu'nun etkili bileşenlerinden. 2 bin savaşçısı olduğu tahmin edilen Ceyşü'l Sünne grubu Hama'nın kuzeyinde de Esed rejimine karşı etkili operasyonlarda rol almış, Fetih Ordusu bünyesinde Ahraru'ş Şam ve ŞFC ile bir çok operasyona katılmıştı. Ceyş'ül Sünne grubu Esed rejimi, IŞİD ve PYD'ye karşı mücadele eden gruplar arasında.

Nureddin Zengi Hareketi: Halep merkezli olan NZ hareketi 2011 Kasım ayından bu yana Halep merkez ve kırsalında Esed rejimi, IŞİD ve PYD'ye karşı etkin mücadele veriyor. Yaklaşık 6 bin savaşçısı olan NZ Fırat kalkanına da destek veriyor. Fetih Ordusu'nun İdlib operasyonları sırasında Halep merkezde ve kuzeyinde zayıflayan Esed rejimine karşı mücadele veren NZ grubu Halep kuşatmalarında ve boşaltılmasından sonra da Batı Halep'te varlığını sürdürüyor.

Ensaruddin Cephesi: birden çok farklı grubun bir araya gelmesi ile kurulan çatı örgütü durumundaki Ensaurddin Cephesi LAzkiye, Hama kuzeyi ve Halep güneyinde Fetih Ordusu ile ortak operasyonlara katıldı. Esed rejimi, IŞİD ve PYD'ye karşı mücadele eden grubun savaşçı sayısı tam olarak bilinmiyor.

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