18.07.2017 12:34:46

Suriye'de bombalı araç saldırısı: 4 ölü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin kuzeydoğudaki bir kontrol noktasında bombalı bir aracın infilak etmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yöneticisi Rami Abdulrahman, Suriye'nin kuzeydoğudaki bir kontrol noktasında bombalı bir aracın infilak ettiğini, patlama sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Abdulrahman, saldırının Türkiye- Suriye sınırından yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Tel Tamr köyü yakınların gerçekleştiğini ifade etti.