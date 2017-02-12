12.02.2017 22:41:24

Suriye'de bir haftada 20 çocuk hayatını kaybetti

Suriye’de ateşkese rağmen bir haftada 20’den fazla çocuk öldürüldü.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

Suriye'de geçtiğimiz hafta rejim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 20'den fazla çocuk hayatını kaybederken çok sayıda çocuk da yaralandı.

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) tarafından hazırlanan raporda geçtiğimiz hafta Suriye'nin çeşitli bölgelerinde rejimin ateşkese rağmen gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda insanın hayatını kaybettiği bunların da önemli miktarının çocuk olduğu kayedildi.

HALEP'TEN GELMİŞLERDİ…

Geçtiğimiz hafta başında İdlib şehrine gerçekleştirilen saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 30 kişinin 16'sı çocuktu.

Ateşkese rağmen rejimin gerçekleştirdiği bu saldırıda hayatını kaybedenlerden bazıları Halep'in boşaltılmasının ardından İdlib'e göçmek zorunda kalan insanlardı.

Humus şehrinin Zehra ve Vaer bölgelerindeki saldırılarda ise 4 çocuk hayatını kaybetti, en az 5 çocuk yaralandı.

Şam kırsalındaki Doğu Guta'ya gerçekleştirilen saldırılarda yaşamını yitirenler arasında yine çocukların olduğu kaydedildi.

ATEŞKES İLANINDAN BU YANA EN AĞIR KAYIP

Bu hafta gerçekleştirilen saldırılar, Esed'in 30 Aralık 2016 tarihinde ilan edilen ateşkesin ardından gerçekleştirdiği en ağır saldırılar olarak değerlendirildi.

UNICEF, Suriye savaşına dahil olan tüm taraflara ve bu taraflar üzerinde etkisi olan tüm devlet ve yapılara sivillerin ve çocukların hayatlarını koruma; tıbbî bakıma ihtiyacı olanların bu ihtiyaçlarının acil ve engelsiz bir biçimde sağlanması için Suriye genelinde canları kurtarmaya yönelik insani yardım çağrısında bulundu.

ÇOCUK HAKLARI İHLALİ

UNICEF tarafından yapılan çağrıda çocukların öldürülmesi ve yaralanmasının çocuk haklarının ciddi biçimde ihlali anlamına geldiği ifade edilerek, ülkedeki şiddetin nihaî bir şekilde durdurulması istendi.

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