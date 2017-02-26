27.02.2017 11:40:55

Suriye'de ateşkes ihlalleri devam ediyor

-İdlib'in Eriha ilçesinde yerleşim alanına 'nüfuz edici' bombalarla düzenlenen saldırıda 13 sivil öldü, 30 kişi enkaz altında

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib kentine bağlı Eriha ilçesine düzenlenen hava saldırısında 13 sivilin öldüğü, 30 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Eriha'daki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Haşim, AA muhabirine, 'Rus ordusuna ait olduğunu tahmin ettiğimiz bir savaş uçağı Eriha ilçesinde yerleşim alanlarına 'nüfuz edici' bombalarla saldırdı.' dedi.

Bombardıman sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 sivilin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını söyleyen Haşim, 'Hava saldırısında üç bina yerle bir oldu. Sivil savunma ekipleri enkaz altındaki 30 sivile ulaşmaya çalışıyor.' diye konuştu.

Ağır iş makineleri yardımıyla enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Haşim, saldırıya maruz kalan bölgenin sivil yerleşim alanı olduğunu kaydetti.

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran, ateşkes ihlallerinin önlenmesi için üçlü izleme mekanizması kurulması konusunda anlaşmıştı.