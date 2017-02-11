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Suriye'de 42 terörist etkisiz hale getirildi
12.02.2017 09:43:45

Suriye'de 42 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 173. gününde yapılan topçu atışları, hava harekatı ve yaşanan çatışmalarda toplam 42 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 173. gününde yapılan topçu atışları, hava harekatı ve yaşanan çatışmalarda toplam 42 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 173. günü ile ilgili yapılan açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı harekâtın icrasının devam ettiği belirtildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 174 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınırken, Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından da 33 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtları sonucunda teröristlerin barınma maksatlı kullandığı 31 bina, 1 silahlı araç ve 1 araç imha edildi. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekâtı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 42 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi.

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