27.01.2017 12:02:47

'Suriye anayasa taslağı, ABD'nin Irak anayasa taslağı ile kıyaslanamaz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana görüşmelerinde Rusya'nın sunduğu Suriye anayasası taslak metninin, ABD'nin Irak'ta 'dayattığı' anayasa taslağı ile kıyaslanmayacağını söyledi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Sputnik'in haberine göre Muhaliflerden bazılarının anayasanın Suriye halkının bizzat kendisi tarafından yazılması gerektiğini söylediğini aktaran Lavrov, muhalifleri eleştirdi.



"KIYASLANAMAZ"



Lavrov, "Bu metni ABD'nin işgal edilen Irak'ta dayattığı anayasa metni ile karşılaştırdılar. Bu çok hilebaz bir tutum. Irak'ta bir işgal durumu söz konusuydu. Yazılan anayasa metni Irak halkına dayatılıyordu. Ancak burada Suriyeli taraflara sunulan bir teklif var, burada bir dayatma durumu söz konusu değil" dedi.

‘NET TEKLİFLER OLMADAN NET ÇALIŞMALARA BAŞLANAMAZ'

Lavrov ayrıca Suriye'de herkesin Astana'da sunulan anayasa teklifi ile ilgili bilgi sahibi olmasını umduğunu da belirtti:

"5 yıllık deneyimimiz doğrultusunda masada net tekliflerin koyulmadığı sürece, net çalışmalara başlanamayacağına inanıyoruz. Cenevre görüşmelerine hazırlık çerçevesinde tüm Suriyelilerin anayasa teklifi ile ilgili bilgi sahibi olmasını umuyoruz. Bu, ortak bir anlayış bulunması yönünde tartışmaları teşvik edecektir."

NELER YAŞANDI?

Rusya, Astana zirvesinde Suriyeli muhaliflere bir anayasa taslak metni sunmuştu. Muhalifler bu taslak metin için "Rusya masaya koydu. Biz elimizi bile sürmedik" açıklaması yapmıştı. Öte yandan muhalifler açıklama yapmasa da Rudaw ve Sputnik tarafından basına sızdırılan taslak metinde "Kürtler için özerk bölge" önerildiği iddia edilmişti.



Bugün Moskova'ya davet edilen PYD'den önce muhalifler davet edilmiş, PYD'ye de davet gittiği dün akşam saatlerinde belli olmuştu. Her iki heyet de Dışişleri BAkanı Sergey Lavrov ile görüşecekti fakat gece saatlerinde Suriye Ulusal Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada “Davet, SMDK Başkanı Anas el Abd, yardımcısı Abdülhekim Beşar ve siyasi büro üyesi Hadi el-Bahr'a gönderildi. Bu kişiler toplantıya katılmayacak” dendi.

ANAYASA TARTIŞMASI

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