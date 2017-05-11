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Sur Yapı'dan yeni kampanya
11.05.2017 12:07:16

Sur Yapı'dan yeni kampanya

Aynen Öyle isimli yeni bir kampanyaya başlayan Sur Yapı, yatırım yapmak isteyenlere sıfır peşinat ve sıfır faiz avantajı sağlıyor. Kampanyada ayrıca 120 ay 0,45 vade imkanı da sunuluyor

Sur Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Sur Yapı, "Aynen Öyle" kampanyasıyla ev sahibi olmak isteyenlere sıfır peşinat ve sıfır faizle 14 projesinde fırsat sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Sur Yapı, Aynen Öyle isimli yeni bir kampanyaya başlıyor. Sur Yapı, kampanya kapsamında sıfır peşinat ve sıfır faiz ile yatırım yapmak isteyenlere avantaj sağlıyor. Kampanyada ayrıca 120 ay 0,45 vade imkanı da sunuluyor.

Aynen Öyle kampanyası kapsamında Sancaktepe'de Lavender, Sultanbeyli'de İlkbahar 1-2 ve Gölbahçe Evleri, Ümraniye'de Şehir Konakları ve Exen İstanbul, Koşuyolu'nda Excellence, Maltepe'de Yeşilmavi, Eyüp'te Axis Ofis, Ispartakule'de Bahçeyaka, Güneşli'de Mirage Rezidans, Kağıthane'de Tempo City, Topkapı Evleri ve Bursa Nilüfer'de Marka Rezidans projeleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener, yılbaşından bu yana hem projelere hem de kampanyalara hız kesmeden devam ettiklerini dile getirdi. Ekener, şunları kaydetti:

"Sur Yapı olarak, hareketli, büyük fırsatlar sunan ve topluma pozitif mesajlar veren cazip kampanyalar yapıyoruz. Yeni kampanyamız Aynen Öyle'yi hazırlarken de yılın süper star kampanyası iddiası ile yola çıktık. 14 projemizde 500 konutla sınırlı olacak kampanyamızda faizi ve peşinatı sıfırladık. İstanbul'un 11 ilçesinde ve Bursa'da olmak üzere farklı gelir guruplarındaki konut alıcılarının ve yatırımcılarının bütçelerine uygun geniş yelpazede projelerimiz bulunuyor. Böylelikle birbirinden farklı konseptli ve hikayesi olan konut ve ofis projelerini kampanya kapsamında sunuyoruz.

Artan inşaat maliyetleri nedeniyle gayrimenkul sektöründe önümüzdeki dönemde fiyat artışının gerçekleşmesi bekleniyor. Fiyat artışlarından önce konut alıcıları için Aynen Öyle kampanyamızın büyük fırsat oluşturacağını düşünüyoruz. Konut ve ofis projelerimizi kapsayan bu kampanya kapsamında yatırımcılar tasarruflarına dokunmadan üstelik faiz ödemeden konut veya ofis sahibi olacaklar. Ayrıca bu büyük kampanyanın markalı konut sektörünün dinamizmini artıracağını düşünüyoruz."

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