11.05.2017 13:39:39

Sur'daki inşa ve ihya çalışmaları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:- 'Melik Ahmet ve Gazi caddeleri üzerindeki sokak sağlıklaştırması uygulamaları 2017 içerisinde tamamlanmış olacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Melik Ahmet ve Gazi caddeleri üzerindeki sokak sağlıklaştırması uygulamalarının bu yıl içinde tamamlanacağını bildirdi.

Bakanlığın resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, Özhaseki başkanlığında Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki inşa ve ihya çalışmalarına ilişkin Bakanlık'ta değerlendirme toplantısı yapıldı.

Özhaseki, toplantıda yaptığı konuşmada Sur'daki çalışmalara değinerek, "Melik Ahmet ve Gazi caddeleri üzerindeki sokak sağlıklaştırması uygulamaları 2017 yılı içerisinde tamamlanmış olacak." ifadesini kullandı.

Buradaki tüm projelerin tarihe uygun olduğuna dikkati çeken Özhaseki, Sur içerisindeki sivil mimari örneği yapıların restorasyon çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Sur'daki tüm amaçlarının "Tarihi dokuya uygun konutlar yapmak" olduğunu vurgulayan Özhaseki, "İlgili tüm uzmanların görüşlerini de alarak, doğru bir şekilde Sur'u ihya edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratları ve ilgili uzmanlar katıldı.