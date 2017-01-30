30.01.2017 16:29:50

Sur Belediyesi'nden Halep'e yardım

Kayyum atanan Sur Belediyesi tarafından Haleplilere çocuk bezi ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Başkan Vekili Bilal Özkan'ın talimatıyla, Sur Belediyesi, AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları öncülüğünde Halep halkı için düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.

Bu kapsamda belediye tarafından alınan 2 bin parça çocuk bezi ve çeşitli temizlik malzemeleri, AK Parti görevlilerine teslim edildi.

"İnsanlık dramına kayıtsız kalmadık"

Belediye Başkan Vekili Özkan, yaptığı açıklamada, Halep'te yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmadıklarını söyledi.

Özkan, düzenlenen kampanyaya destek verdiklerini belirterek, "Bu olumsuz kış şartlarında mağdur olan Halep'teki kardeşlerimize bir nebze olsun yardımcı olmak istedik. İnşallah en kısa zamanda İslam coğrafyasının üzerindeki kara bulut dağılır ve bu coğrafya üzerindeki hain emelleri olanlar kahru perişan olurlar." dedi.

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