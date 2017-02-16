16.02.2017 17:43:37

Şüpheli otomobilden 2 bin uyuşturucu hap çıktı

Samsun'da şüphe üzerine bir otomobilde yapılan aramada 2 bin adet ectasy uyuşturucu hap ile bir içimlik bonzai ele geçti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Samsun'da şüphe üzerine bir otomobilde yapılan aramada 2 bin adet ectasy uyuşturucu hap ile bir içimlik bonzai ele geçti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerinde Ankarayolu Derecik mevkisinde durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada valiz içinde 2 bin adet ectasy uyuşturucu hap ile otomobilde bulunan bir kişinin üzerinde bir içimlik bonzai ele geçti. Olayla ilgili otomobilde bulunan F.Y.(25) ile akrabası İ.Y.(22) gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.