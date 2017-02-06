06.02.2017 15:10:59

Şüpheli çantadan çöp çıktı

Balıkesir'de şehrin işlek sokaklarından birinde elektrik direğinin yanına bırakılan çanta korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Balıkesir'de şehrin işlek sokaklarından birinde elektrik direğinin yanına bırakılan çanta korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.Balıkesir Eski Kuyumcular Mahallesi Atalar Caddesi Iştınlı Sokakta elektrik direğinin yanına bırakılan çanta fark edilerek emniyet müdürlüğüne haber verildi. İhbarı alarak olay yerine gelen polis sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak çanta ve çevresinde güvenlik koridoru oluşturdu. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha ekipleri olay yerine gelerek yaptıkları inceleme sonucunda şüpheli çantada çöp olduğunu fark etti. Korku dolu anların yaşanmasının ardından direğin yanına bırakılan çantadan sadece çöp çıkması herkesi rahatlatırken, yaya ve araç trafiğine kapanan yol yeniden açıldı.