09.05.2017 16:03:13

Süpermarkete bombalı araçlı saldırı: 52 yaralı

Tayland'da bir süpermarkete bombalı araçla saldırı düzenlendi

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Tayland'da bir süpermarkete bombalı araçla saldırı düzenlendi. Olayda 52 kişi yaralandı.Tayland'ın Pattani kentinde, Müslümanların çoğunluktu bulunduğu bölgede büyük bir süpermarkete araçlı bomba saldırısı yapıldı. Saldırıda en az 52 kişi yaralandı, süpermarkette ise büyük hasar meydana geldi.