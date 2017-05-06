07.05.2017 09:28:43

Süper Lig'de yeni kral Vagner Love

Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Atiker Konyaspor maçında attığı 2 golle Süper Lig'deki gol sayısını 18'e çıkararak 17 gollü Cenk Tosun'u geçti ve zirveye oturdu.

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Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Atiker Konyaspor maçında attığı 2 golle Süper Lig'deki gol sayısını 18'e çıkararak 17 gollü Cenk Tosun'u geçti ve zirveye oturdu.Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek puanını 37'ye çıkardı. Mücadelede 2 gol atan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Vagner Love, maçın kahramanı oldu. Love, attığı 2 golle toplamda 18 gole ulaşırken, gol krallığında 17 golle ilk sırada olan Beşiktaşlı Cenk Tosun'u geçmeyi başardı.Süper Lig'de toplamda 25 maçta forma giyen 32 yaşındaki deneyimli oyuncu Love, sezon başında Akdeniz ekibi Aytemiz Alanyaspor'a, Fransa'nın Monaco takımından transfer oldu. Ligde oynadığı ilk 9 maçta gol atma başarısı elde edemeyen Vagner Love, tepkilerin odağına gelirken, Süper Lig'deki ilk golünü turuncu yeşilli takımın iç sahada oynadığı ve 4-3 kazandığı Gaziantepspor maçında kaydetti. Love, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor'a ligde oynanan 2 maçta toplamda 3 gol atarken, Kardemir Karabükspor ve Bursaspor'a 2'şer gol atmayı başardı. Gaziantepspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Adanaspor ve Fenerbahçe'ye de birer gol atarak toplamda 18 gole ulaştı.5 takıma gol atamadıAntalya takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen dünyaca ünlü golcü oyuncu Love, Süper Lig'de 25 hafta içerisinde oynanan maçlarda sadece 5 takıma gol atamadı. Başarılı oyuncu 25 hafta içerisinde Akhisar Belediyespor, Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor'a gol karşı fileleri havalandıramadı. Brezilyalı oyuncu 31. haftada oynanacak Akhisar Belediyespor ve 32. haftadaki Galatasaray maçlarında da gol atma sevinci yaşarsa, gol atamadığı takım sayısı 3'e düşecek. Vagner Love, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor'a 2 maçta da gol atama başarısı yakalayamadı.Aytemiz Alanyaspor formasıyla 25 maça çıkan Brezilyalı forvet oyuncusu Vagner Love, 2 bin 186 dakika sahada kalırken 18 gol ve 2 asist performansı yakaladı. 32 yaşındaki oyuncu 6 kez de sarı kart gördü.