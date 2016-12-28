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Süper Lig'de teknik adam raporu
28.12.2016 12:00:53

Süper Lig'de teknik adam raporu

Süper Lig'de teknik adam raporu

Süper Lig'de teknik adam raporu
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YORUMLAR

Halep’ten getirilen yaralı sayısı 273’e ulaştı
Halep’ten getirilen yaralı sayısı 273’e ulaştı
Halep’in doğusundan tahliye edilen yaralılardan Türkiye’ye getirilenlerin sayısı 273’e ulaştı.
28.12.2016 12:04:44
Artvin ve Hakkari'ye doğalgaz gidiyor
Artvin ve Hakkari'ye doğalgaz gidiyor
BOTAŞ, Hakkari ve Artvin doğalgaz boru hattı yapımı için ihale tarihlerini belirledi.
28.12.2016 12:01:14
Yeni asgari ücret yarın belirlenecek!
Yeni asgari ücret yarın belirlenecek!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti yarınki toplantıda belirleyecek.
28.12.2016 11:56:18
Malatya’da 13 polise FETÖ gözaltısı
Malatya’da 13 polise FETÖ gözaltısı
Malatya’da 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 emniyet personeli gözaltına alındı.
28.12.2016 11:55:39
AK Parti MYK toplandı
AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı başladı.
28.12.2016 11:50:10
TSK: 8 terörist teslim oldu
TSK: 8 terörist teslim oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK'da kaçan 8 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
28.12.2016 11:44:53
Fransa'dan Rusya'ya Suriye desteği
Fransa'dan Rusya'ya Suriye desteği
Fransa, Suriye'de kalıcı ateşkesin sağlanması için Rusya ve diğer ortaklarla işbirliği yapmaya hazır.
28.12.2016 11:42:34
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