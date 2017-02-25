26.02.2017 09:28:21

Süper Lig'de derbi heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek- Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak derbiyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Süper Lig'de ikinci yarının ilk derbisinde Yıldırım'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ile Asım Yusuf Öz yapacak. Dev maçın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren derbi öncesi Beşiktaş 47 puanla liderlik koltuğunda otururken, 40 puanlı Galatasaray haftaya üçüncü sırada girdi.

Derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, rakibini yenerek, şampiyonluk yarışında aradaki puan farkını 4'e düşürmek istiyor.

Lig lideri Beşiktaş ise, derbiden galibiyetle ayrılarak, zirvede rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkarmayı amaçlıyor.

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Arena'da yapılan müsabaka 2-2 bitti.

Galatasaray ile Beşiktaş, 93 yıllık rekabette 341. kez karşılaşacakları derbinin hazırlıklarını bu akşam yapacakları idmanlarla tamamlayacak.

