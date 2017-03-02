02.03.2017 13:41:54
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 23. haftasında yarın, 4 Mart Cumartesi, 5 Mart Pazar ve 6 Mart Pazartesi oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Trabzonspor - Kardemir Karabükspor: Fırat Aydınus
4 Mart Cumartesi
16.00 Bursaspor - Gaziantepspor: Barış Şimşek
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
5 Mart Pazar
13.30 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
16.00 Adanaspor - Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - Osmanlıspor: Alper Ulusoy
19.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Mete Kalkavan
6 Mart Pazartesi
19.00 Gençlerbirliği - Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler
20.00 Antalyaspor -Galatasaray: Ali Palabıyık
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecekler hakemler belli oldu.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecekler hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 23. haftasında yarın, 4 Mart Cumartesi, 5 Mart Pazar ve 6 Mart Pazartesi oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Trabzonspor - Kardemir Karabükspor: Fırat Aydınus
4 Mart Cumartesi
16.00 Bursaspor - Gaziantepspor: Barış Şimşek
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
5 Mart Pazar
13.30 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
16.00 Adanaspor - Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - Osmanlıspor: Alper Ulusoy
19.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Mete Kalkavan
6 Mart Pazartesi
19.00 Gençlerbirliği - Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler
20.00 Antalyaspor -Galatasaray: Ali Palabıyık