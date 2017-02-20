20.02.2017 22:00:29

Süper Lig'de 21. haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası da Beşiktaş'ın liderliğiyle geçildi

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası da Beşiktaş'ın liderliğiyle geçildi.Turgay Şeren Sezonunun 21. haftası, zirvede Beşiktaş'ın takipçileriyle arayı açtığı hafta oldu. Lider Beşiktaş, Akhisar Belediyespor'u 3-1'le geçerek puanını 47'ye yükseltti. Siyah beyazlıların takipçisi Medipol Başakşehir Gaziantepspor ile, Fenerbahçe de Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Galatasaray ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir 43, Galatasaray 40, Fenerbahçe de 37 puanla liderin takipçisi oldu. İşte toplu sonuçlar:Kayserispor-Bursaspor: 2-0Antalyaspor- Karabükspor: 1-0Medipol Başakşehir-Gaziantepspor: 0-0Çaykur Rizespor-Galatasaray: 1-1Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: 2-0Fenerbahçe-Kasımpaşa: 0-0Adanaspor-Osmanlıspor FK: 1-5Beşiktaş-Akhisar Belediyespor: 3-1Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-0GOL KRALLIĞIGol krallığının zirvesinde ise 16 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:Cenk Tosun: 16 (Beşiktaş)Riad Bajic: 10 (Atiker Konyaspor)Serdar Gürler: 10 (Gençlerbirliği)22. HAFTA PROGRAMISpor Toto Süper Lig'in 22. haftası, dev bir derbiye sahne olacak. Programı şöyle:24 Şubat CumaÇaykur Rizespor-KayserisporKasımpaşa-Bursaspor....25 Şubat CumartesiAytemiz Alanyaspor-AdanasporAkhisar Belediyespor - AntalyasporAtiker Konyaspor - Trabzonspor...26 Şubat PazarKarabükspor-GençlerbirliğiOsmanlıspor FK-Medipol BaşakşehirGaziantepspor-Fenerbahçe...27 Şubat PazartesiGalatasaray-Beşiktaş