16.02.2017 10:05:02

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta Kayserispor ile Bursaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yarın oynanacak Kayserispor-Bursaspor maçıyla başlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 19.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 21. hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:

19.00 Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

19 ŞUBAT PAZAR:

13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)

15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

15.30 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena)

20 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park Arena)

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