13.02.2017 22:13:03

Süper Lig’de 20. haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası da Beşiktaş'ın liderliğiyle geçildi.

Turgay Şeren Sezonunun 20. haftası, zirvedeki takımların puan kaybettiği hafta olarak kayıtlara geçti. Lider Beşiktaş, Kardemir Karabükspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah beyazlıların takipçisi Medipol Başakşehir ise Kasımpaşa deplasmanında 4-0 gibi farklı yenilgi aldı. Fenerbahçe Bursaspor deplasmanında son dakikalarda yediği tartışmalı penaltı golüyle 1 puana razı olurken, Galatasaray da evinde Kayseripor'a 2-1 yenilerek fırsat tepti. İşte toplu sonuçlar:



Karabükspor-Beşiktaş: 2-1



Aytemiz Alanyaspor – Gençlerbirliği: 3-0



Osmanlıspor FK – Trabzonspor: 0-1



Bursaspor – Fenerbahçe: 1-1



Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: 4-0



Akhisar Belediyespor - Çaykur Rizespor:1-0



Atiker Konyaspor - Antalyaspor: 1-1



Galatasaray – Kayserispor: 1-2



Gaziantepspor – Adanaspor: 1-0



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GOL KRALLIĞI



Gol krallığının zirvesinde ise 15 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:



Cenk Tosun: 15 (Beşiktaş)



Riad Bajic: 10 (Atiker Konyaspor)



Yasin Öztekin: 9 (Galatasaray)



Vagner Silva De Souza: 9 (Aytemiz Alanyaspor)



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21. HAFTA PROGRAMI



Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta programı ise şöyle:



17 Şubat Cuma



Kayserispor-Bursaspor



…



18 Şubat Cumartesi



Antalyaspor- Karabükspor



Medipol Başakşehir-Gaziantepspor



Çaykur Rizespor-Galatasaray



…



19 Şubat Pazar



Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor



Fenerbahçe-Kasımpaşa



Adanaspor-Osmanlıspor FK



Beşiktaş-Akhisar Belediyespor



…



20 Şubat Pazartesi



Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor

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