13.02.2017 22:02:55

Süper Lig'de 20. haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası da Beşiktaş'ın liderliğiyle geçildi

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası da Beşiktaş'ın liderliğiyle geçildi.Turgay Şeren Sezonunun 20. haftası, zirvedeki takımların puan kaybettiği hafta olarak kayıtlara geçti. Lider Beşiktaş, Kardemir Karabükspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah beyazlıların takipçisi Medipol Başakşehir ise Kasımpaşa deplasmanında 4-0 gibi farklı yenilgi aldı. Fenerbahçe Bursaspor deplasmanında son dakikalarda yediği tartışmalı penaltı golüyle 1 puana razı olurken, Galatasaray da evinde Kayseripor'a 2-1 yenilerek fırsat tepti. İşte toplu sonuçlar:Karabükspor-Beşiktaş: 2-1Aytemiz Alanyaspor – Gençlerbirliği: 3-0Osmanlıspor FK – Trabzonspor: 0-1Bursaspor – Fenerbahçe: 1-1Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: 4-0Akhisar Belediyespor - Çaykur Rizespor:1-0Atiker Konyaspor - Antalyaspor: 1-1Galatasaray – Kayserispor: 1-2Gaziantepspor – Adanaspor: 1-0-----GOL KRALLIĞIGol krallığının zirvesinde ise 15 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:Cenk Tosun: 15 (Beşiktaş)Riad Bajic: 10 (Atiker Konyaspor)Yasin Öztekin: 9 (Galatasaray)Vagner Silva De Souza: 9 (Aytemiz Alanyaspor)----21. HAFTA PROGRAMISpor Toto Süper Lig'in 21. hafta programı ise şöyle:17 Şubat CumaKayserispor-Bursaspor...18 Şubat CumartesiAntalyaspor- KarabüksporMedipol Başakşehir-GaziantepsporÇaykur Rizespor-Galatasaray...19 Şubat PazarGençlerbirliği-Atiker KonyasporFenerbahçe-KasımpaşaAdanaspor-Osmanlıspor FKBeşiktaş-Akhisar Belediyespor...20 Şubat PazartesiTrabzonspor-Aytemiz Alanyaspor