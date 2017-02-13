13.02.2017 22:02:55
Süper Lig'de 20. haftanın görünümü
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası da Beşiktaş'ın liderliğiyle geçildi
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası da Beşiktaş'ın liderliğiyle geçildi.
Turgay Şeren Sezonunun 20. haftası, zirvedeki takımların puan kaybettiği hafta olarak kayıtlara geçti. Lider Beşiktaş, Kardemir Karabükspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah beyazlıların takipçisi Medipol Başakşehir ise Kasımpaşa deplasmanında 4-0 gibi farklı yenilgi aldı. Fenerbahçe Bursaspor deplasmanında son dakikalarda yediği tartışmalı penaltı golüyle 1 puana razı olurken, Galatasaray da evinde Kayseripor'a 2-1 yenilerek fırsat tepti. İşte toplu sonuçlar:
Karabükspor-Beşiktaş: 2-1
Aytemiz Alanyaspor – Gençlerbirliği: 3-0
Osmanlıspor FK – Trabzonspor: 0-1
Bursaspor – Fenerbahçe: 1-1
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: 4-0
Akhisar Belediyespor - Çaykur Rizespor:1-0
Atiker Konyaspor - Antalyaspor: 1-1
Galatasaray – Kayserispor: 1-2
Gaziantepspor – Adanaspor: 1-0
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GOL KRALLIĞI
Gol krallığının zirvesinde ise 15 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:
Cenk Tosun: 15 (Beşiktaş)
Riad Bajic: 10 (Atiker Konyaspor)
Yasin Öztekin: 9 (Galatasaray)
Vagner Silva De Souza: 9 (Aytemiz Alanyaspor)
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21. HAFTA PROGRAMI
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta programı ise şöyle:
17 Şubat Cuma
Kayserispor-Bursaspor
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18 Şubat Cumartesi
Antalyaspor- Karabükspor
Medipol Başakşehir-Gaziantepspor
Çaykur Rizespor-Galatasaray
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19 Şubat Pazar
Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor
Fenerbahçe-Kasımpaşa
Adanaspor-Osmanlıspor FK
Beşiktaş-Akhisar Belediyespor
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20 Şubat Pazartesi
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor
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