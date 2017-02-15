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Süper Lig, Avrupa’nın gerisinde kaldı
15.02.2017 15:58:40

Süper Lig, Avrupa’nın gerisinde kaldı

Süper Lig’de 20. haftayı geride bırakırken lig istatistikleri Avrupa liglerinin gerisinde kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta geride kalırken, 18 takımdan yalnızca 6'sı artı averaja sahip. 18 takımdan 10'u eksi averajla lige devam ederken, Atiker Konyaspor ve Bursaspor'un averajı sıfır.

20. haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de takımların kötü averajları dikkat çekiyor. Süper Lig'de yalnızca 6 takım artı averaja sahip. Atiker Konyaspor ve Bursaspor'un averajı ise sıfır. 18 takımın 10'u ise eksi hanelerde. Ligde yalnızca Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe averajlarını çift hanelere çıkarmayı başarırken, artı averaja sahip olan Antalyaspor ve Osmanlıspor, yediği golden yalnızca 1 gol fazlasını atabildi. 16 gol atıp kalesinde 34 gol yiyen son sıradaki Gaziantepspor ise -18 averajla ligin en kötü averajına sahip takımı konumunda. Lider Beşiktaş, attığı 40 golle ligin en fazla gol atan ekibi olurken, +23 averajla da bu anlamda ligin en iyisi olarak dikkat çekiyor.

İSPANYA'DA BARCELONA

Süper Lig dışında Avrupa'nın önde gelen liglerine baktığımızda hem artı averajı hem de çift haneli averaja sahip olan takım sayısı daha fazla. İspanya La Liga'da ilk 9 sırada bulunan ekiplerin tamamı artı averaja sahip. Ligde Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Atletico Madrid ve Villarreal'in ise averajları çift hanelerde. 17 gol atıp 48 gol yiyen 19. sıradaki Granada ise -31 averajla ligin en kötü averajına sahip takımı. Lider Real Madrid, şu ana kadar 54 gol atıp +36 averaja sahip olurken, 2. sıradaki Barcelona ise rakip fileleri 61 kez havalandırıp +43 averaja sahip oldu.

CHELSEA HER ANLAMDA LİDER

İngiltere Premier Lig'de ilk 8 sıradaki takımlar artı averaja sahip. Bu 8 takımdan yalnızca 8. sırada bulunan West Bromwich'in averajı +3. İlk 7 sırada bulunan Chelsea, Manchester City, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Everton, çift haneli averaja sahip. 20 takımlı ligde 18. sırada bulunan Hull City ise, -27 averajla bu anlamda ligin en kötüsü. Ligde en fazla averaja sahip olan takım lider Chelsea. Londra ekibi geride kalan haftalarda 52 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 18 gol gördü ve +34 averaja sahip oldu.

İTALYA'DA EN GOLCÜ TAKIM NAPOLİ

Son yıllarda Juventus hegemonyasında olan İtalya Serie A'da tam 9 takım artı averajla yoluna devam ediyor. İlk 6 sırada bulunan Juventus, Roma, Napoli, İnter, Atalanta ve Lazio, çift haneli averajlara ulaşırken, bu takımları Milan, Fiorentina ve Torino takip ediyor. Ligin averaj konusundaki en kötü takımı ise 24 maçta sadece 1 kez kazanabilen 9 puanlı Pescara. 24 maçta 22 gol atmayı başaran Pescara, kalesinde ise 55 gol gördü ve -33 averaja sahip oldu. Lider Juventus, geride kalan 24 haftada 49 gol atarken, kalesinden ise 16 kez top çıkardı ve +33 averaj yaptı. Ligin en golcü takımı ise 57 kez rakip fileleri sarsan Napoli oldu.

FRANSA'DA MONACO FIRTINASI

Fransa'da bu sezon Monaco fırtınası esiyor. Sezon başında Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Fenerbahçe'yi Devler Ligi'nin dışında bırakan kırmızı-beyazlı takım, tüm ligler baz alındığında bu sezonun en fazla gol atan takımı konumunda. 58 puanla lider durumda bulunan Monaco, rakip fileleri 75 kez sarsarken, takımın averajı +52. Monaco'dan sonra en fazla gol atan takım ise Paris Saint Germain. Başkent temsilcisi, 50 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 18 gol gördü ve averajı +32. Bu iki takım dışında Nice, Lyon ve Saint Etienne çift haneli averaja sahip olurken, Marsilya ve Toulouse'un da averajları artı hanelerde. Ligde 7 takım artı averaja sahipken, 8. sırada bulunan Guingamp'ın attığı ve yediği gol sayısı eşit. Son sırada bulunan Lorient, hem puan olarak hem de averaj olarak ligin en kötüsü. 27 gol atıp 51 gol yiyen takımın averajı -24.

HAMİT ALTINTOP'UN TAKIMI LİGİN EN KÖTÜSÜ

En yakın rakibi Leipzig'in 7 puan önünde lider durumda bulunan Bayern Münih, güçlü kadrosuyla yine Bundesliga'yı domine etti. 20 maçta 45 gol bulan Bayern, kalesinde ise 12 gol gördü. Bayern'in +33 averaja sahip olduğu Almanya Bundesliga'da toplam 9 takım artı averajla yoluna devam ediyor. Leipzig, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Hoffenheim, Hertha Berlin, Köln, Bayer Leverkusen ve Schalke, şu ana kadar yediği golden daha fazlasını atmayı başaran takımlar. Hamit Altıntop'un formasını giydiği Darstadt ise ligin en kötü averajına sahip takımı. 20 maçta 12 puanla son sırada bulunan Darmstadt'ın -25 averajı bulunuyor.


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