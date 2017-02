26.02.2017 12:27:53

Süper dadıdan annelere tavsiyeler

İzleyicinin ekranlardan Süper Dadı olarak tanıdığı Pedagog Gözde Erdoğan, Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği seminerde ebeveynlerle bir araya geldi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İzleyicinin ekranlardan Süper Dadı olarak tanıdığı Pedagog Gözde Erdoğan, Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği seminerde ebeveynlerle bir araya geldi.Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide ekranların sevilen ismi Gözde Erdoğan çocuklarda uyku düzeni, yemek ve tuvalet alışkanlığı, öfke kontrolü üzerine ebeveynlere sıra dışı bilgiler verdi. Çocukların ilk olarak anneyi daha sonra da babayı sağlam nesne olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, "Çocuklar, sırtını yasladığı tek güven kaynağını anne ve baba olarak görür. Çocukların hayatında anne ve babanın yanı sıra beslenme ve uyku alışkanlığı ilk sırada geliyor. Çocuğun beslenme, uyku, tuvalet, öfke, içe kapanma, hiperaktivite sorunları savunma mekanizmasıdır onların hayatında. Savunma mekanizmaları, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu gösterir" dedi.Gözde Erdoğan, çocuklara ses yükseltmenin yanlış olduğunu belirterek ebeveynlere şu sözlerle seslendi:"Sen şöylesin, böylesin dediğinizde çocuk değişmez. Boşuna enerjinizi harcamayın. Çocuk yetersiz, eksik ve bilgisiz olan kişidir. Anne-babalar olarak sizler, çözüm üretecek olansınız. Çocuğu suçladığımızda çocuğu bastırıyoruz. Ses tonumuzu yükseltiyoruz, sorun sende diyoruz. Ama bu davranışlarla çocuktan sağlıklı bir değişim bekleyemeyiz. Çocuk, benim sorunum var, beni fark et demek için yapmadığını bırakmıyor. Düz duvara tırmanıyor, öfke nöbetleri geçiriyor. Sorumluluk sizde, suçlu aramayın.""Sakin kalın, sabredin, donmuş gibi bekleyin"Annelere öfke nöbeti geçiren çocuk karşısında çaresiz olmadıklarını anımsatarak, uyku, ders çalışma ve beslenme sorunları ile ilgili tavsiyelerde bulunan Gözde Erdoğan, "Öfke nöbeti geçiren çocuk karşısında tepkisiz kalın, öfkelenmeyin. Bekleyin, sabredin, o an donmuş gibi bekleyin. Sakinleştiğinde hayat kaldığı yerden keyifle devam etmeli. Ama o anı hatırlatan hiçbir konuşma yapmayın. Yemek yemeyen, uyumayan, ders çalışmayan çocuklar için yapabileceğimiz şey uygun ortam hazırlamak. Önce ona kendimiz örnek olmalıyız. Baskı yapmak yanlış. Evde Ahmet uyku zamanı demek yerine, ışıkları kapatıp haydi uyku zamanı diye seslenmeniz daha doğru. Bireyselleştirmeyin. Ders çalışırken de yöntem aynı. Ders çalışması gerektiğini hatırlatın. Yanında olun ama ne yapacağını ona bırakın. Sosyalleşmesine izin verin. Onun dışarıda kötü şeylere maruz kalmasından korkmayın, onun bedenine annesi olarak siz izin alarak dokunursanız, kendi vücudunun yalnızca kendisine ait olduğunu öğrenir, kimsenin dokunmasına izin vermez" diye konuştu."Ağlayan bir bebeğe meme vermek yanlış bilgidir, çöpe atın" sözleriyle dikkat çeken Gözde Erdoğan, "Çocuğunuzu memeyi ağzına vererek, istediğini alarak susturuyorsunuz, öfkesini bastırıyorsunuz, hareketini kısıtlıyorsunuz. Önce onu sakinleştirmelisiniz. Sağlam nesne sizsiniz. Sonradan bu süreç al şu oyuncağı sus, yeter işine dönüyor. Her istediğini çocuk yaptırmaya başlıyor. Ağladığında hayata karşı istediğini vermeyin. Öğrenmesi gereken anları kaçırmayın. Yeter ki sussun, konuşmasın diye bir şey yok. Onu isteğiyle bastırmayın. Bunu her yerde yapıyorsunuz" diyerek ebeveynleri uyardı.Çocuğa öfkesi karşısında tutarsız davranılmaması gerektiğinin de altını çizen Erdoğan, "Annelerin büyük bir hatası var. Huysuzlanan çocuklara hoşgörülü davranıp sabredip bir anda yeter diye bağırıyorlar. O saatten sonra o çocuk size güvenmez. Çünkü sizin ne yapacağınız belli olmuyor. Dengeli olun. Çocuğun anneyle ilişkisine baba, babayla ilişkisine anne karışmasın. Anneanne ve babaanneler müdahale etmesin" ifadelerinde bulundu.Pedagog Gözde Erdoğan, ebeveynlerin sorularını da yanıtladı.