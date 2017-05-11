11.05.2017 10:15:33

Sungurlu MYO'da şiir ve türkü etkinliği

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda şiir ve türkülerin seslendirildiği bir program düzenledi. Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Nurcan Süklüm, Öğr. Gör. Özlem Bal, Öğr. Gör. Saliha Kevser Kavuncu ve Öğr.Gör. Kerim Aktaş koordinatörlüğünde düzenlenen programda Yüksekokulöğretim elemanları birbirinden güzel şiirleri ve türküleriseslendirdiler.

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Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda şiir ve türkülerin seslendirildiği bir program düzenledi. Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Nurcan Süklüm, Öğr. Gör. Özlem Bal, Öğr. Gör. Saliha Kevser Kavuncu ve Öğr.Gör. Kerim Aktaş koordinatörlüğünde düzenlenen programda Yüksekokulöğretim elemanları birbirinden güzel şiirleri ve türküleriseslendirdiler.Yüksekokul öğretim elemanları ve çok sayıda öğrencinin katıldığı programda konuşan Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, mesleki ve sosyal faaliyetlerle dolu dolu ve verimli bir eğitim-öğretim yılını başarılı ve huzurlu bir şekilde geçirdiklerini, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin çok yorulduklarını, sınavlar öncesinde yorgunluklarını bir nebze azaltmak, moral motivasyon sağlamak için böyle bir programı düzenlediklerini ifade etti. Program sonundaSungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif tarafından sosyal faaliyetlerde üstün gayret gösteren mezun olacak öğrencilere teşekkür plaketi verildi.