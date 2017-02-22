22.02.2017 14:43:23

Sungurlu'da Sürek Avı Düzenlendi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tarım alanlarında önemli derecede zirai üretime zarar verdiği belirlenen yaban domuzlarının popülasyonunun zarar eşiğini geçmesinin engellenmesi amacıyla sürek avı düzenlendi.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde tarım alanlarında önemli derecede zirai üretime zarar verdiği belirlenen yaban domuzlarının popülasyonunun zarar eşiğini geçmesinin engellenmesi amacıyla sürek avı düzenlendi.Çorum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçemize bağlı Cingiller Köyü ve Çiftlik Köyü'nde 112 acil servis, İlçe Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarlığı tarafından gerekli tedbirlerin alındığı sürek avına, Sungurlu Avcılar Kulübünden 28 avcı katıldı.İki gün yapılan sürek avında herhangi bir kaza meydana gelmediği, verimli geçen avın başarıyla tamamlandığı bildirildi.