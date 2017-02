04.02.2017 16:05:11

Sungurlu'da sertifika töreni

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan ve İş Kur Müdürlüğü tarafından desteklenen peynir üretim kursunu başarı ile tamamlayan 20 kursiyer törenle sertifikalarını aldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan ve İş Kur Müdürlüğü tarafından desteklenen peynir üretim kursunu başarı ile tamamlayan 20 kursiyer törenle sertifikalarını aldı.Sertifika törenine Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Eflaz, Sungurlu İlçe Tarım Müdürü Hicabi Berişbek, Ziraat Odası Başkanı Dursun Karaderili, Ticaret Odası Başkanı Alaattin Akel, Ticaret Borsası Başkanı Halim Karaçil, Esnaf Odası Başkanı Alaattin Kayaer. Siyasi partilerin temsilcileri ve davetliler katıldı.İlçe Tarım Müdürü Hicabi Berişbek, bu yıl peynir imal işçisi, çilek yetiştiriciliği, arıcılık, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, genel meyvecilik olmak üzere toplam 7 kurs daha açacaklarını söyledi.İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Eflaz Ermiş ise, bakanlığın kadın girişimciler ile ilgili olarak başlatmış olduğu bir proje olduğunu belirterek, bu projeyle önümüzdeki günler de kurs verilen bayanlara girişimcilik eğitimi vereceklerini açıkladı.Girişimcilik eğitimi sonrasında her kursiyerden bir proje isteyeceklerini dile getiren Ermiş, "75 tane projemiz olacak, bu ne demektir 75 kursiyerimizin 75 hayalini biz alacağız, bunların içerisinden yapacağımız proje yarışmasında ilk üçe girenleri bakanlığımıza göndereceğiz. Bakanlıkta da bizim projelerimiz de yarışacak ve ilk üç proje ödüle layık görülecek, yaklaşık 50'şer bin TL'lik bir proje desteği sağlanacak. Girişimcilik kursuna tabi tutulup, başarılı olanlara da KOSGEB tarafından 50 bin TL'ye kadar hibe desteklerinden faydalanma şansı olacak" dedi.Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner de, kadınların iş dünyasında söz sahibi olmalarından mutlu olduklarını belirterek, "İnşallah bu emekleriniz karşılıksız kalmaz, bizlerde Sungurlu Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa ne isteğiniz varsa her zaman sizlerin yanındayız. Her zaman düşüncemiz şu oldu. Bayanlarımız iş sahalarına girecektir. Bayanlarımız evlerinden çıkacaklar ve İl Müdürümüzün dediği gibi patroniçe olacaklar. Olmazsa olmazlarımız bunlar, Sungurlu Belediyesi olarak özellikle bayanlarımıza kültür gezileri düzenliyoruz. 2016 yılı itibarıyla 4 bin tane vatandaşımızı kültür gezileri ile gezdirdik. Sizlerin değişik bölgelerden tecrübe edinmeniz ve ufkunuzun genişlemesi gibi bu konularda neler yapacağımızı neler yapabileceğinizi hep beraber tartışmamız gereklidir. Siz değerli hanımefendiler bir araya gelip bölgelerimizdeki bu tür çalışmaları incelemek yerinde görmek için sizlere her türlü desteğimizi veririz. Aracımızı tahsis ederiz" diye konuştu.Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen ise, tek kanatlı bir kuşun uçamayacağını belirterek, toplumun, milletin bir kanadının erkekler diğer kanadının da kadınlar olduğunu söyledi. Kadınlarımız topluma, millete ve devlete omuz vermediği müddetçe istenilen hedeflere istenilen ideallere ulaşmanın zaman alacağını dile getiren Kaymakam Gözen, "Bu bakımdan kadınlarımızı dilediğimiz hedeflere ulaşabilmek bakımından toplumumuza sağlayacakları destekten dolayı her zaman onların yanında olmak onların kabiliyetlerini arttırmak gerekli eğitim faaliyetlerini sunmak mecburiyetindeyiz. Kadınlarımıza verdiğimiz her türlü katkı katlanarak toplumumuza dönüyor. Bizlerde sürekli onların yanında olup, desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.