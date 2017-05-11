11.05.2017 10:15:37

Sungurlu 'da çocuk oyunları şenliği

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 6 gün boyunca devam eden Çocuk Oyunları Şenlikleri sona erdi.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde 6 gün boyunca devam eden Çocuk Oyunları Şenlikleri sona erdi.İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda 2-3 ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı oyunlarda öğrenciler yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca ve yakan top oyunlarında madalya mücadelesi verdi.Yakan Top oyununda Cumhuriyet İlkokulu birinci olurken, Mehmetçik İlkokulu ikinci, Mahmut Peşmen İlkokulu üçüncü ve Sunguroğlu İlkokulu ise dördüncü oldu. Yağ satarım, bal satarım oyununda Yavuz Selim İlkokulu birinci olurken, TOKİ Mehmet Akif İlkokulu ikinci, Fevzi Çakmak İlkokulu üçüncü ve Mehmetçik İlkokulu ise dördüncü oldu. Mendil Kapmaca oyununda ise Habib Güleser İlkokulu birinci olurken, Yavuz Selim İlkokulu ikinci, Sunguroğlu İlkokulu üçüncü ve Mustafa Kemal İlkokulu dördüncü oldu.Oyunlarda birinci olan okullar, Çorum'da yapılacak olan il şampiyonasına katılmaya hak kazanırken, mücadeleler sonunda katılan tüm okullara katılım belgesi verildi.