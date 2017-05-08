08.05.2017 18:17:11

Sungurlu'da 150 ünite kan toplandı

Kızılay Çorum kan bağış merkezi tarafından Sungurlu ilçesinde başlatılan kan bağışı kampanyasında 150 ünite kan toplandığı bildirildi.

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Kızılay Çorum kan bağış merkezi tarafından Sungurlu ilçesinde başlatılan kan bağışı kampanyasında 150 ünite kan toplandığı bildirildi.Kızılay Sungurlu Şube Başkanı Elvan Küçükevcilioğlu, Çorum Kan Bağışı Merkezi tarafından Atatürk Meydanı'nda düzenlenen kampanya kapsamında 150 ünite kan toplandığı açıkladı. Kan bağışının önemine dikkat çeken Küçükevcilioğlu, kurtulacak bir hayatın bağışlanan kanlara bağlı olduğunu söyledi. Küçükevcilioğlu, "Bu kampanyamızda 150 ünite kan topladık. 40'a yakın kişi de kan vermek istedi ancak sağlık problemleri nedeniyle veremedi. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.